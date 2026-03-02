Le bruit est l’une des principales sources de nuisance. Nous avons tous remarqué dans des ERP (restaurants, réfectoires scolaires,…) l’inconfort lié à la réverbération du son, même dans des locaux récemment rénovés.

La gamme de panneaux acoustiques ROMAKOUSTIC a été conçue pour abaisser la durée de la réverbération, corriger l’acoustique et diminuer l’effet de résonance.

Pour information, la correction acoustique n’isole pas du bruit mais estompe l’écho et la réverbération.

Le panneaux ROMAKOUSTIC atténuent le bruit par absorption des ondes sonores dans les espaces intérieurs.

Après avoir dimensionné le nombre de panneaux par rapport au volume à traiter et une fois posés, on constatera réellement un gain remarquable sur la clarté, d'intelligibilité des conversations, des présentations et aussi de la musique.

L’installation des panneaux en îlots suspendus peuvent également contribuer à redessiner l’espace et rompre la linéarité du bâtiment avec des panneaux de différentes formes et couleurs.

Comment calculer le nombre de panneaux à installer ?

Rapprochez vous de notre SERVICE CLIENTS SUR MESURE qui dispose d’un simulateur acoustique et qui permet facilement :

D’estimer le temps de réverbération AVANT et APRES la pose de panneaux phono absorbants.

Vous donnez une recommandation sur la façon d’équiper la pièce en panneaux acoustiques.

Informations à nous communiquer

Pour réaliser une simulation la plus proche de la réalité, il nous faut alimenter le simulateur avec des informations précises du lieu où seront posés les panneaux :

Type d’établissement :

Santé : salle examen, cantine, restaurant, bar, accueil, chambre, circulation….

Enseignement : bibliothèque, bar, réfectoire, salle de cours, salle de cours, salle de jeux (maternelle)….

Divers : Plateau à aménager, restaurant, salle de réunion, bureau collectif….

Forme de l’espace :

Rectangulaire, en L , n’importe quelle forme mais hauteur constante

Dimensions : longueur, largeur, hauteur, surface au sol

Détails Murs Sols plafonds :

Sol brut : SURFACE dalle béton, charpente bois

Revêtement de sol : SURFACE + moquette, pvc, stratifié-parquet, carrelage

Plafond brut : SURFACE

Parois : SURFACE + cloisons en dur ou séparatives.

Fenêtres : SURFACE + avec ou sans rideaux ou stores

Mobilier :

Places assises, nombre.

Simulation et devis :

Forts de ces informations, le simulateur calculera le nombre de m² de panneaux qu’il faut installer.

Connaissant cette surface, l’installateur déterminera les formats et la quantité de panneaux à commander.

3 modèles disponibles : "Romakoustic" - rond / "Romakoustic" - rectangle / "Romakoustic" - carré