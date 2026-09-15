PAR HERITAGE SE : sous-enduit à la chaux et argile

PAR HERITAGE SE de PAREXLANKO est un sous-enduit allégé à base de chaux aérienne et d’argile conçu pour la rénovation et la restauration des façades anciennes.

Il peut être appliqué à la main ou à la machine et convient aux différents supports rencontrés dans le bâti ancien. Sa formulation ne contient pas de liant hydraulique. Conditionné en sac de 25 kg, il est destiné à la préparation des murs avant la réalisation des finitions adaptées aux façades anciennes.