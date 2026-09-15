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PAR HERITAGE SE : sous-enduit à la chaux et argile

PAREXLANKO

PAR HERITAGE SE de PAREXLANKO est un sous-enduit allégé à base de chaux aérienne et d’argile conçu pour la rénovation et la restauration des façades anciennes.

Il peut être appliqué à la main ou à la machine et convient aux différents supports rencontrés dans le bâti ancien. Sa formulation ne contient pas de liant hydraulique. Conditionné en sac de 25 kg, il est destiné à la préparation des murs avant la réalisation des finitions adaptées aux façades anciennes.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : sous-enduit pour façade
Destination : façades et murs anciens
Usage : rénovation et restauration du bâti ancien
Application : manuelle ou mécanique
Conditionnement : sac de 25 kg
Formulation : sans liant hydraulique
Caractéristique : sous-enduit allégé
Supports : supports du bâti ancien

Matériaux

  • Ciment, chaux

Divers

Ne contient pas de liant hydraulique
S'applique à la main et à la machine
Sous-enduit allégé
S'applique sur tous les supports du bâti ancien

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

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