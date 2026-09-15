PAR HERITAGE SE : sous-enduit à la chaux et argile
PAR HERITAGE SE de PAREXLANKO est un sous-enduit allégé à base de chaux aérienne et d’argile conçu pour la rénovation et la restauration des façades anciennes.
Il peut être appliqué à la main ou à la machine et convient aux différents supports rencontrés dans le bâti ancien. Sa formulation ne contient pas de liant hydraulique. Conditionné en sac de 25 kg, il est destiné à la préparation des murs avant la réalisation des finitions adaptées aux façades anciennes.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : sous-enduit pour façade
Destination : façades et murs anciens
Usage : rénovation et restauration du bâti ancien
Application : manuelle ou mécanique
Conditionnement : sac de 25 kg
Formulation : sans liant hydraulique
Caractéristique : sous-enduit allégé
Supports : supports du bâti ancien
Matériaux
- Ciment, chaux
Divers
Ne contient pas de liant hydraulique
S'applique à la main et à la machine
Sous-enduit allégé
S'applique sur tous les supports du bâti ancien
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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