PAREXI PLUS : enduit monocouche semi-allégé OC2 spécial application manuelle
Enduit monocouche coloré grain moyen, allégé OC2 et enterrable pour façades neuves. Convient pour- l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application manuelle.
Matériaux (détail) :
- Maçonneries de classes Rt2, Rt3 conformes au NF DTU 20.1,
- Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
- Corps d’enduit et sous-enduit classés CSIII minimum conformes au NF DTU 26.1
- Maçonneries anciennes de moellons et pierres dures
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Composition : enduit hydraulique à base de ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques
Granulométrie : 0-2,5 mm
Type : OC2
Résistance à la compression : CS III
Absorption d’eau par capillarité : Wc2
Réaction au feu : A1
Matériaux
- Plâtres et enduits
Divers
Spécial application manuelle
Finitions variées : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché, lissé truelle
Convient en parois enterrées
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Enduit
- Murs
- Maçonnerie
- Parexlanko
- Imperméabilisation
- Afficher plus
Calcifin - revetement ITE
La Gamme Parexlanko s’est enrichie du Calcifin, une nouvelle finition mince à la chaux aérienne spécialement formulée pour répondre aux exigences de l’Isolation...
777 LankoImper Surfaçage
Le 777 LankoImper Surfaçage est le nouveau mortier hautes performances polyvalent et facile à mettre en œuvre de Parexlanko. Réparation et surfaçage en faible épaisseur...
1002 LANKOMUR ÉPAIS : enduit de ragréage
Enduit de ragréage mural, il offre la qualité de mise en œuvre de produits en pâte, et est destiné au rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles...
MONO AIR : Principe de l’étanchéité à l’air
Sécuriser l'étanchéité à l'air pour répondre aux exigences de la RT 2012 Parex-group apporte une solution simple et efficace pour traiter toutes les fuites...
5024 PROLIDAL MAX : colle à carrelage double consistance
Mortier-colle blanc amélioré polyvalent à double consistance, avec émission de poussières réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques...
PARNATUR Isolant fibres de bois
Panneaux rigides en fibres de bois destinés au système d'Isolation Thermique Extérieure PARISO FB-M. Le nouvel isolant PARNATUR ISOLANT FIBRES DE BOIS se destine aux façades...
CALCILISSE, enduit de parement mince à la chaux
Enduit de parement minéral mince à la chaux aérienne, destiné aux façades des bâtiments (neufs ou existants) et aux systèmes d’ITE de la gamme PARISO. Avantages...
194 LANKO CHAPE EXPRESS
194 LANKO CHAPE EXPRESS est un mortier de chape hydraulique, prêt à l’emploi à retrait compensé destiné à la réalisation de chapes adhérentes,...
Parnatur, corps d'enduit chanvre
Solution bicomposant biosourcé pour la rénovation du BâtiAncien Un mortier de dressement biosourcé au chanvre. Il s’applique sur les murs extérieurs et...
5074 PROLICREME : mortier-colle duo allégé polyvalent et à hautes performances
Mortier-colle duo allégé polyvalent et à hautes performances. Il est particulièrement adapté pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs...