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PAREXI PLUS : enduit monocouche semi-allégé OC2 spécial application manuelle

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PAREXLANKO

Enduit monocouche coloré grain moyen, allégé OC2 et enterrable pour façades neuves. Convient pour- l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application manuelle.

Matériaux (détail) :

  • Maçonneries de classes Rt2, Rt3 conformes au NF DTU 20.1,  
  • Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
  • Corps d’enduit et sous-enduit classés CSIII minimum conformes au NF DTU 26.1
  • Maçonneries anciennes de moellons et pierres dures

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Composition : enduit hydraulique à base de ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques
Granulométrie : 0-2,5 mm
Type : OC2
Résistance à la compression : CS III
Absorption d’eau par capillarité : Wc2
Réaction au feu : A1

Matériaux

  • Plâtres et enduits

Divers

Spécial application manuelle
Finitions variées : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché, lissé truelle
Convient en parois enterrées

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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