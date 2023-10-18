ConnexionS'abonner
Ponceuse à expansion "R-199" Zéro poussières

ROMUS
Simple d’utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 480 x 200 mm.

 

Largeur du tambour : 220 mm.
Moteur châssis : 1500 W / 230 V
Moteur aspiration : 1200W
Cuve : 32L
Poids : 48kg
Dimensions bande : 200x480mm
Réf.94830

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

