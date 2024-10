Panneau de clôture AXIS® DR : sécurité optimale pour sites sensibles

Le panneau AXIS® DR se distingue comme le plus robuste de sa catégorie, offrant une combinaison inégalée de résistance et de sécurité. Fabriqué en France, il se caractérise par sa structure renforcée, composée de fils verticaux de 6 mm de diamètre et de doubles fils horizontaux de 8 mm. Cette conception unique lui confère une rigidité et une durabilité exceptionnelles.

Pour les installations dépassant 1,40 m de hauteur, le panneau est équipé de picots défensifs, renforçant ainsi son niveau de sécurité. Sa polyvalence est remarquable, avec des options de hauteur allant jusqu'à 3 mètres, s'adaptant ainsi à une variété de besoins en matière de clôture.

L'installation du panneau AXIS® DR est simplifiée grâce à son système d'accrochage innovant. Il s'insère directement dans les gorges des poteaux AXIS® sans nécessiter d'accessoires supplémentaires. De plus, il est compatible avec les poteaux AXYLE®, offrant une flexibilité accrue lors de la pose.

Cette combinaison de robustesse, de sécurité et de facilité d'installation fait du panneau AXIS® DR une solution idéale pour les projets de clôture exigeants, qu'il s'agisse d'applications résidentielles, commerciales ou industrielles.