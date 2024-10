Panneau de clôture AXIS® C : protection professionnelle et durable

1. Structure :

Panneau à grands plis de renfort pour assurer la rigidité

Maille : 200 x 55 mm

Largeur : 2480 mm



2. Fils :

Diamètre du fil vertical : 5 mm

Diamètre du fil horizontal : 5 mm

Fil d'acier galvanisé avec revêtement polyester haute adhérence



3. Hauteurs disponibles : 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, 2,00 m, 2,20 m, 2,40 m



4. Finition :

6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+"



5. Caractéristiques de sécurité : Picots défensifs en haut du panneau



6. Installation :

Compatible avec les poteaux AXOR, AXIS, AXYLE et AXOR PLUS

Entraxe avec poteau AXOR : 2510 mm

Entraxe avec poteau AXIS : 2535 mm

Pose à l'avancement sans accessoire avec les poteaux à encoches



7. Adaptabilité :

S'adapte à tous types de terrains : courbe, angle, dénivelé

Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement, pose en applique, mise à la terre



Le panneau AXIS C se caractérise par sa résistance, sa facilité d'installation et sa polyvalence pour différentes applications de clôture.