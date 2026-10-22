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PRB ACCÉLÉRATEUR FLASH : accélérateur de prise des enduits et mortiers

PRB Produits de revêtement du bâtiment

PRB ACCÉLÉRATEUR FLASH est adjuvant liquide permettant d'accélérer fortement les temps de prise des enduits et mortiers.

Les plus produit :

  • Raccourcit fortement le délai de grattage des enduits monocouches
  • Permet d’obtenir de meilleures résistances initiales et finales 
  • Optimise les fenêtres d’application en période hivernale
  • Améliore la rentabilité des chantiers

Le PRB ACCÉLÉRATEUR FLASH fait partie de la gamme PRB EXPERT adjuvantation. 

Disponible en jerrican de 20L et cuve de 1000L.

Matériaux (détail) :

  • Bétons banchés préfabriqués et traditionnels (DTU 23.1).
  • Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1, P1-1, P1-2 ET P2).
  • Enduits monocouches.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Accélérateur de prise et de durcissement des enduits et mortiers.
Supports admissibles :
Bétons banchés préfabriqués et traditionnels (DTU 23.1).
Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1, P1-1, P1-2 ET P2).
Enduits monocouches
Consommation :
Pour les enduits en densité durcie de 1,5 à 1,6 t/m3 : 0,1 l par sac de 25 kg soit : 0,6 à 1 l pour 6 sacs de 25 kg d’enduit.
Pour les produits légers, ce dosage peut être augmenté sans jamais dépasser la dose de 1,5 l pour 6 sacs d’enduit de 25 kg. Un excès d’accélérateur peut agir dans l’ouvrabilité de l’enduit ainsi que sur son aspect.

Divers

Il est utilisé lors du mélange des enduits en le diluant dans l’eau de gâchage.
Dans le cas d’un mélange manuel : l’accélérateur doit être dilué dans toute l’eau de gâchage.
Dans le cas d’un gâchage mécanique : à la bétonnière dilution dans l’eau de gâchage. À la machine à projeter dilution dans le 2e seau d’eau, de façon à ce que l’accélérateur agisse sur un produit humide.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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