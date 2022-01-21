ConnexionS'abonner
Stisolétanch® Protect : Panneau en polystyrène expansé + laine de roche pour l’étanchéité des toitures-terrasses

HIRSCH Isolation

Le Stisolétanch® Protect est un système d’isolation support d’étanchéité composé des éléments suivants :

  • Un panneau de polystyrène expansé en lit supérieur, Stisolétanch® BBA, d’épaisseur de 50 à 300mm
  • Un panneau de laine de roche feuillurée Protect LR (B ou C) en lit inférieur utilisé comme écran thermique :
  • d’épaisseur 60 mm du lit inférieur en panneau Protect LR (B ou C) sur tôles d’acier nervurées, pentes conformes au NF DTU 43.3 P1-1
  • d’épaisseur de 40, 50, 60 mm du lit inférieur en panneau Protect LR (B ou C) sur élément porteur bois et panneaux dérivés du bois, pentes conformes au NF DTU 43.4 P1-1
  • Des jointoiements de laine de roche nue : joint Protect LR (B ou C).

Le système Stisolétanch® Protect est adapté pour l’isolation des toitures terrasses inaccessibles en tôle acier nervurée des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Les + produit :

  • Permet d’atteindre de très hautes performances thermiques
  • Allègement des structures du bâtiment grâce à la légèreté des panneaux
  • Compatible avec les toitures-terrasses végétalisées et photovoltaïques souples
  • Produits et fabriqués en France
  • 100% recyclable

Matériaux :

  • Polystyrène expansé
  • Laine de roche

Labels et Certifications :

  • Produit certifié Acermi
  • Document Technique d’Application n°5.2/20-2689_V1.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Destination : Toiture-terrasse inaccessible
Usage : Toiture acier
Conductivité thermique λ : 36, mW/m.K
Réaction au feu (Euroclasse) : E

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

HIRSCH Isolation - Batiweb

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


