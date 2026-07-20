Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

SWARFEGA dispenser 4L : distributeur de nettoyant mains

Partager le produit
SC Johnson Professional France
SWARFEGA dispenser 4L : distributeur de nettoyant mains - Batiweb

Distributeur 4 L Swarfega, système robuste conçu pour assurer une distribution précise et hygiénique des nettoyants mains Swarfega® en format 4 L.

Structure résistante, commande douce, dosage maîtrisé et utilisation fiable en environnements professionnels. Idéal pour ateliers, garages, chantiers et zones à forte fréquentation nécessitant un équipement durable et facile d’entretien.

Matériaux (détail) :

  • Plastique ABS, plastique PP, acier inoxydable (éléments internes), composants mécaniques renforcés, fixations murales métalliques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distributeur manuel 4 L
Compatible cartouches Swarfega® 4 L
Référence SWA4000D
Quantité par carton 1
Utilisation professionnelle
Robuste
Conçu pour environnements exigeants
Distribution contrôlée du produit
Idéal ateliers et garages
Recommandé secteur automobile
Catégorie distributeurs & accessoires
Marque Swarfega®.

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Plastique

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Autre
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SC Johnson Professional France - Batiweb

SC Johnson Professional® propose des solutions d’hygiène cutanée, de nettoyage...

11 Rue Ella Maillart - Bâtiment Lavoisier – 4ᵉ étage droite
91300 MASSY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.