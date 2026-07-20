SWARFEGA dispenser 4L : distributeur de nettoyant mains

Distributeur 4 L Swarfega, système robuste conçu pour assurer une distribution précise et hygiénique des nettoyants mains Swarfega® en format 4 L.

Structure résistante, commande douce, dosage maîtrisé et utilisation fiable en environnements professionnels. Idéal pour ateliers, garages, chantiers et zones à forte fréquentation nécessitant un équipement durable et facile d’entretien.

Matériaux (détail) :