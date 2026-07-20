SWARFEGA dispenser 4L : distributeur de nettoyant mains
Distributeur 4 L Swarfega, système robuste conçu pour assurer une distribution précise et hygiénique des nettoyants mains Swarfega® en format 4 L.
Structure résistante, commande douce, dosage maîtrisé et utilisation fiable en environnements professionnels. Idéal pour ateliers, garages, chantiers et zones à forte fréquentation nécessitant un équipement durable et facile d’entretien.
Matériaux (détail) :
- Plastique ABS, plastique PP, acier inoxydable (éléments internes), composants mécaniques renforcés, fixations murales métalliques
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Distributeur manuel 4 L
Compatible cartouches Swarfega® 4 L
Référence SWA4000D
Quantité par carton 1
Utilisation professionnelle
Robuste
Conçu pour environnements exigeants
Distribution contrôlée du produit
Idéal ateliers et garages
Recommandé secteur automobile
Catégorie distributeurs & accessoires
Marque Swarfega®.
Matériaux
- Acier inoxydable
- Plastique
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Autre
Les tags associés
- Distributeur
- PROFESSIONNEL
- SC Johnson Professional
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