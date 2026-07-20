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SWARFEGA Orange 5L : nettoyant mains intensif

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SC Johnson Professional France
SWARFEGA Orange 5L : nettoyant mains intensif - Batiweb

Swarfega® Orange, nettoyant mains sans solvant, utilise des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, peintures, lubrifiants et salissures tenaces.

Niveau de lavage intensif, parfum orange, formule hydratante et sans silicone. Disponible en 5 L (avec pompe), idéal pour environnements professionnels exigeants.

Matériaux (détail) :

  • Base nettoyante sans solvant, semoule de maïs, glycérine, parfum orange, additifs fonctionnels sans silicone, plastique HDPE (emballage), plastique PP (pompe)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Nettoyant mains sans solvant
Formulation à base d’ingrédients naturels
Charges gommantes de maïs non abrasives
Élimine les huiles, graisses et salissures tenaces
Parfum orange frais
Formule hydratante
Contient des émollients pour protéger la peau
Testé dermatologiquement
Non irritant
Sans silicone
Compatible avec les surfaces avant peinture
pH équilibré pour la peau
Texture crème d’atelier
Convient à un usage fréquent
Idéal pour les environnements professionnels exigeants
Recommandé pour le BTP, l’industrie, l’automobile et la fabrication
Adapté aux magasins professionnels et de bricolage
Formats disponibles : 450 ml, 2 L, 4 L et 5 L
Compatible avec les distributeurs de 2 L et 4 L
Durée de conservation : 30 mois
Conforme au règlement cosmétique CE 1223/2009

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Autre
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