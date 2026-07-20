SWARFEGA wash & wipe : nettoyant mains sans rinçage
Swarfega® Wash & Wipe, savon mains sans rinçage, conçu pour éliminer efficacement les salissures légères telles que huiles fines, poussières, traces de peinture ou résidus de lubrifiants.
Niveau de lavage modéré, texture douce, formule hydratante et sans silicone. Tube 225 ml, pratique et nomade, idéal pour ateliers, chantiers et environnements professionnels nécessitant un nettoyage rapide sans eau.
Matériaux (détail) :
- Glycérine, agents tensioactifs, parfum citron vert, additifs fonctionnels, conservateurs, plastique HDPE (tube), plastique PP (capsule)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Nettoyant mains sans eau
Élimination rapide des salissures légères à modérées
Formule haute efficacité
Ne laisse pas de film gras sur la peau
Testé sous contrôle dermatologique indépendant
Non irritant
Contient de la glycérine hydratante
Prévient la sécheresse cutanée
Laisse la peau douce
Parfum citron vert
Sensation de fraîcheur
Utilisation avec une serviette en papier
Idéal pour les professionnels en déplacement
Adapté au nettoyage quotidien
Format : tube de 225 ml
Référence : SWW250ML
Quantité par carton : 12
Catégorie : hygiène et soin cutané
Sous-catégorie : Workplace Hand Cleaner
Secteurs recommandés : agriculture, BTP, fabrication, industrie manufacturière, magasins professionnels et bricolage, entrepôts et logistique, soudage
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Autre
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