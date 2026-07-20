SWARFEGA wash & wipe : nettoyant mains sans rinçage

Swarfega® Wash & Wipe, savon mains sans rinçage, conçu pour éliminer efficacement les salissures légères telles que huiles fines, poussières, traces de peinture ou résidus de lubrifiants.

Niveau de lavage modéré, texture douce, formule hydratante et sans silicone. Tube 225 ml, pratique et nomade, idéal pour ateliers, chantiers et environnements professionnels nécessitant un nettoyage rapide sans eau.

Matériaux (détail) :