Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

SWARFEGA wash & wipe : nettoyant mains sans rinçage

Partager le produit
SC Johnson Professional France
SWARFEGA wash & wipe : nettoyant mains sans rinçage - Batiweb

Swarfega® Wash & Wipe, savon mains sans rinçage, conçu pour éliminer efficacement les salissures légères telles que huiles fines, poussières, traces de peinture ou résidus de lubrifiants.

Niveau de lavage modéré, texture douce, formule hydratante et sans silicone. Tube 225 ml, pratique et nomade, idéal pour ateliers, chantiers et environnements professionnels nécessitant un nettoyage rapide sans eau.

Matériaux (détail) :

  • Glycérine, agents tensioactifs, parfum citron vert, additifs fonctionnels, conservateurs, plastique HDPE (tube), plastique PP (capsule)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Nettoyant mains sans eau
Élimination rapide des salissures légères à modérées
Formule haute efficacité
Ne laisse pas de film gras sur la peau
Testé sous contrôle dermatologique indépendant
Non irritant
Contient de la glycérine hydratante
Prévient la sécheresse cutanée
Laisse la peau douce
Parfum citron vert
Sensation de fraîcheur
Utilisation avec une serviette en papier
Idéal pour les professionnels en déplacement
Adapté au nettoyage quotidien
Format : tube de 225 ml
Référence : SWW250ML
Quantité par carton : 12
Catégorie : hygiène et soin cutané
Sous-catégorie : Workplace Hand Cleaner
Secteurs recommandés : agriculture, BTP, fabrication, industrie manufacturière, magasins professionnels et bricolage, entrepôts et logistique, soudage

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Autre
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SC Johnson Professional France - Batiweb

SC Johnson Professional® propose des solutions d’hygiène cutanée, de nettoyage...

11 Rue Ella Maillart - Bâtiment Lavoisier – 4ᵉ étage droite
91300 MASSY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.