SWARFEGA Orange 1L : nettoyant mains intensif

Nettoyant mains sans solvant

Formulation à base d’ingrédients naturels

Charges gommantes de maïs non abrasives

Élimine les huiles, graisses et salissures tenaces

Parfum orange frais

Formule hydratante

Contient des émollients pour protéger la peau

Testé dermatologiquement

Non irritant

Sans silicone

Compatible avec les surfaces avant peinture

pH équilibré pour la peau

Texture crème d’atelier

Convient à un usage fréquent

Idéal pour les environnements professionnels exigeants

Recommandé pour le BTP, l’industrie, l’automobile et la fabrication

Adapté aux magasins professionnels et de bricolage

Formats disponibles : 450 ml, 2 L, 4 L et 5 L

Compatible avec les distributeurs de 2 L et 4 L

Durée de conservation : 30 mois

Conforme au règlement cosmétique CE 1223/2009