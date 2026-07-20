SWARFEGA extreme 5L : nettoyant mains ultra-puissant

Swarfega® Extreme, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer les salissures les plus difficiles : huiles, graisses, peintures, adhésifs, lubrifiants et résidus industriels incrustés.

Niveau de lavage ultra‑intensif, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Disponible en 5 L avec pompe, idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels très exigeants.

Matériaux (détail) :