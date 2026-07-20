SWARFEGA extreme 5L : nettoyant mains ultra-puissant
Swarfega® Extreme, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer les salissures les plus difficiles : huiles, graisses, peintures, adhésifs, lubrifiants et résidus industriels incrustés.
Niveau de lavage ultra‑intensif, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Disponible en 5 L avec pompe, idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels très exigeants.
Matériaux (détail) :
- Agents tensioactifs, charges gommantes non abrasives, base nettoyante sans solvant, parfum orange, additifs fonctionnels sans silicone, plastique HDPE (emballage), plastique PP (pompe)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Nettoyant mains extrêmement puissant
Charges gommantes non abrasives
Agents tensioactifs haute performance
Élimine l’huile, la graisse, le goudron, l’encre, le bitume, les adhésifs et les peintures à l’huile
Élimine les salissures profondément incrustées
Sans solvant
Sans silicone
Parfum frais à l’orange
Testé dermatologiquement
Non irritant
Adapté à un usage quotidien
Compatible avec les surfaces avant peinture ou revêtement
Nettoyage polyvalent
Laisse les mains propres et fraîches
Texture crème nettoyante professionnelle
Recommandé pour les salissures fortes
Idéal pour le BTP, l’industrie, l’automobile, la fabrication, les magasins professionnels et le bricolage
Formats disponibles : 1 L, 4 L et 5 L
Compatible avec les distributeurs de 4 L
Durée de conservation : 30 mois
Conforme au règlement cosmétique CE n° 1223/2009
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
- Autre
Les tags associés
- Main
- Lavant
- Nettoyants
- SC Johnson Professional
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