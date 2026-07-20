SWARFEGA expert : nettoyant mains sans solvant
Swarfega® Expert, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, lubrifiants, peintures et salissures industrielles tenaces.
Niveau de lavage très intensif, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Disponible en format 4 L (avec pompe), idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels exigeants.
Matériaux (détail) :
- Formule sans solvant, agents tensioactifs micellaires, charges gommantes Astopon® (farine de coques de noix), agent conservateur doux, émollients, parfum léger, sans silicone, plastique HDPE (emballage), plastique PP (pompe)
Labels et certifications (détail) :
- EU Ecolabel (IE/030/003)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Nettoyant mains sans solvant
Agents tensioactifs micellaires haute performance
Charges gommantes Astopon® non abrasives (farine de coques de noix)
Élimine les huiles, graisses, lubrifiants, le noir de carbone et les salissures incrustées
Formule hydratante avec émollients
Agent conservateur doux
Sans silicone
pH : 4,0–6,5
Parfum léger
Testé dermatologiquement
Non irritant
Facile à rincer
Faible redéposition
Compatible avec les processus de vulcanisation du caoutchouc (test DIK Allemagne)
Certifié Ecolabel UE, sauf le format 250 ml
Idéal pour les environnements professionnels exigeants
Recommandé pour le BTP
Adapté au BTP, à la fabrication et à l’assemblage, à l’automobile, aux magasins professionnels et de bricolage, aux entrepôts, à la logistique et à l’industrie
Format : BIO4L, 4 L
Quantité par carton : 4
Utilisation : appliquer sur les mains sèches, puis rincer
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Autre
Les tags associés
- Main
- Lavant
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