Swarfega® Expert, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, lubrifiants, peintures et salissures industrielles tenaces.

Niveau de lavage très intensif, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Disponible en format 4 L (avec pompe), idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels exigeants.

Matériaux (détail) :

Formule sans solvant, agents tensioactifs micellaires, charges gommantes Astopon® (farine de coques de noix), agent conservateur doux, émollients, parfum léger, sans silicone, plastique HDPE (emballage), plastique PP (pompe)

Labels et certifications (détail) :