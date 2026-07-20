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SWARFEGA extreme 70 wipes : lingettes ultra-nettoyantes

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SC Johnson Professional France
SWARFEGA extreme 70 wipes : lingettes ultra-nettoyantes - Batiweb

Lingettes Swarfega® Extreme, lingettes nettoyantes mains sans solvant, imprégnées d’une solution puissante avec charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer huiles, graisses, peintures, adhésifs, lubrifiants et salissures industrielles très tenaces.

Niveau de lavage ultra‑intensif, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Format 70 lingettes, idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels exigeants.

Matériaux (détail) :

  • Lingettes non tissées résistantes, solution nettoyante à base de solvant, agents tensioactifs, agents absorbants, parfum léger, conservateurs, additifs fonctionnels, plastique HDPE (pot), plastique PP (couvercle)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Lingettes nettoyantes pour les mains puissantes
À base de solvant
Extra-larges
Résistantes
Humidifiées
Absorbantes
Éliminent les peintures synthétiques, peintures à deux composants, peintures cellulosiques, apprêts, laques, enduits, encres, adhésifs, mastics et salissures incrustées
Nettoyage rapide et efficace
Utilisables sans eau
Formule puissante
Restent humides longtemps
Format : 70 lingettes
Référence : SBB70W
Quantité par carton : 6
Prêtes à l’emploi
Capuchon central anti-dessèchement
Idéales pour les professionnels en déplacement
Adaptées au lavage des mains entre deux missions
Recommandées pour le BTP, l’industrie, la fabrication, l’automobile, les magasins professionnels et le bricolage
Catégorie : hygiène et soin cutané
Sous-catégorie : lavage des mains – salissures fortes
Marque : Swarfega®

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie
  • Autre
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