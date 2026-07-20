SWARFEGA extreme 70 wipes : lingettes ultra-nettoyantes

Lingettes nettoyantes pour les mains puissantes

À base de solvant

Extra-larges

Résistantes

Humidifiées

Absorbantes

Éliminent les peintures synthétiques, peintures à deux composants, peintures cellulosiques, apprêts, laques, enduits, encres, adhésifs, mastics et salissures incrustées

Nettoyage rapide et efficace

Utilisables sans eau

Formule puissante

Restent humides longtemps

Format : 70 lingettes

Référence : SBB70W

Quantité par carton : 6

Prêtes à l’emploi

Capuchon central anti-dessèchement

Idéales pour les professionnels en déplacement

Adaptées au lavage des mains entre deux missions

Recommandées pour le BTP, l’industrie, la fabrication, l’automobile, les magasins professionnels et le bricolage

Catégorie : hygiène et soin cutané

Sous-catégorie : lavage des mains – salissures fortes

Marque : Swarfega®