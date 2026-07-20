SWARFEGA orange cartouche 4L : nettoyant mains intensif
Swarfega® Orange, nettoyant mains sans solvant, utilise des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, peintures, lubrifiants et salissures tenaces.
Niveau de lavage intensif, parfum orange, formule hydratante et sans silicone. Disponible en cartouche de 4L, idéal pour environnements professionnels exigeants.
Matériaux (détail) :
- Base nettoyante sans solvant, semoule de maïs, glycérine, parfum orange, additifs fonctionnels sans silicone, plastique HDPE (emballage), plastique PP (pompe)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Nettoyant mains sans solvant
Formulation à base d’ingrédients naturels
Charges gommantes de maïs non abrasives
Élimine les huiles, graisses et salissures tenaces
Parfum orange frais
Formule hydratante
Contient des émollients pour protéger la peau
Testé dermatologiquement
Non irritant
Sans silicone
Compatible avec les surfaces avant peinture
pH équilibré pour la peau
Texture crème d’atelier
Convient à un usage fréquent
Idéal pour les environnements professionnels exigeants
Recommandé pour le BTP, l’industrie, l’automobile et la fabrication
Adapté aux magasins professionnels et de bricolage
Formats disponibles : 450 ml, 2 L, 4 L et 5 L
Compatible avec les distributeurs de 2 L et 4 L
Durée de conservation : 30 mois
Conforme au règlement cosmétique CE 1223/2009
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Autre
Les tags associés
- Main
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