SWARFEGA light 5L : nettoyant mains sans solvant
Swarfega® Light, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement les salissures légères à modérées : huiles fines, poussières, traces de peinture, résidus de lubrifiants et saletés quotidiennes.
Niveau de lavage modéré, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Format 5 L avec pompe, idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels nécessitant un nettoyage régulier et doux.
Matériaux (détail) :
- Glycérine, agents tensioactifs, parfum léger, conservateur doux, additifs fonctionnels, formule proche du pH naturel de la peau, sans silicone, plastique HDPE (flacon-pompe / cartouche / bidon), plastique PP (pompe)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Produit lavant pour les mains, le corps et les cheveux
Formule légèrement parfumée
Élimine les huiles, les graisses et les salissures légères
Convient à un usage fréquent
Testé dermatologiquement
Formule non irritante
Contient de la glycérine hydratante
Aide à prévenir la sécheresse cutanée
Laisse la peau douce
Formule proche du pH naturel de la peau : 4,0 à 6,5
Contient un conservateur doux
Minimise les risques d’irritation
Sans silicone
Compatible avec les surfaces avant peinture ou revêtement
Adapté aux professionnels exposés à des salissures légères
Parfum agréable
Convient au lavage général
S’utilise sur la peau ou les cheveux mouillés
Peut être appliqué sur peau sèche pour éliminer les salissures grasses
Secteurs recommandés : propreté, BTP, fabrication et assemblage, automobile, industrie manufacturière, magasins professionnels et bricolage
Formats disponibles : 450 ml, 4 L et 5 L
Références : CRE450ML, CRE4LTR et CRE405
Catégorie : hygiène et soin cutané
Sous-catégorie : lavage des mains, du corps et des cheveux
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Autre
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