SWARFEGA light 5L : nettoyant mains sans solvant

Swarfega® Light, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement les salissures légères à modérées : huiles fines, poussières, traces de peinture, résidus de lubrifiants et saletés quotidiennes.

Niveau de lavage modéré, parfum frais, formule hydratante et sans silicone. Format 5 L avec pompe, idéal pour ateliers, garages et environnements professionnels nécessitant un nettoyage régulier et doux.

Matériaux (détail) :