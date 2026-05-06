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Système de montage photovoltaïque JoriSolar RS-R

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JORIS IDE

JoriSolar RS-R est une solution de montage photovoltaïque dédiée aux toitures métalliques, pensée pour offrir une mise en œuvre fiable et rationnelle des modules solaires.

Intégré à l’écosystème Jorisolar, ce système répond aux attentes des professionnels recherchant une solution documentée, compatible avec les exigences réglementaires et performante sur chantier.

Matériaux (détail) :

  • Composants de montage photovoltaïque

Labels et certifications (détail) :

  • ETN L25-09367av3 - Procédé JORISOLAR RS-R ; Broof(t3) étendu aux systèmes d'intégration JORISOLAR avec modules bi-verres

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système de montage photovoltaïque pour toitures métalliques
Produit de la gamme Jorisolar
Documentation technique et CCTP dédiés disponibles sur le site Joris Ide

Divers

Montage de modules photovoltaïques sur toitures métalliques

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
  • Autre
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