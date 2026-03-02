Tapis d'entrée technique ROMAT FIT
Le tapis technique ROMAT FIT est composé de profilés en aluminium brut dans lesquels sont collés différents types d’inserts suivant la fonction que l’on veut donner au tapis et l’endroit où il sera posé.
Ces profilés sont assemblés entre eux par un tout nouveau procédé d’encollage sur une natte à structure fermée en PET, ce qui confère au tapis une grande stabilité et une grande résistance au trafic, piétons, chariot de supermarché …
Léger, maniable, facilement recoupable sur chantier, il est également d’une grande efficacité en retenant la salissure, qui grâce à la natte fermée, ne tombe pas dans la fosse. L’entretien est ainsi facilité et se fait par un simple passage d’aspirateur.
Le tapis s’installe en pose encastrée, réalisée en décaissement d’un sol LVT ou d’un carrelage. Se pose à l’intérieur. Il peut également être posé en surface avec un cadre adhésif. Sa faible épaisseur respecte la norme d’accessibilité des ERP.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Le plus fin des tapis techniques !
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Enroulable
- Technique
- Entrée
- Résistant
- Tapis
- Afficher plus
Les barrettes de guidage adhésives « Easyguide-2 » : une pose rapide et fiable
En tant que rails de guidage, les barrettes « Easyguide-2 » facilitent le déplacement et l’orientation des personnes en situation d’handicap visuel. Adhésif de dernière...
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Décolleuse autotractée "Liberco"
Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces...
Décolleuse de sols électrique "BS-7 Basic"
Légère : Poids amovibles, machine de 36 kg à 56 kg. Simple, robuste et fiable : aucune courroie, ni chaîne, ni engrenage. Ultra silencieuse grâce à son action...
Décolleuse de sols électrique "BS-5"
Pour déposer les revêtements de sol souples, tels que les sols collés, les moquettes, les revêtements PVC en dalles ou en lés, les linoléum. La meilleure...
Aspirateurs poussières fines "Vacrom 25" classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Pour utilisation en complément d’une monobrosse,...
Déshumidificateur industriel «D-50L»
Surface/volume maxi d utilisation 70 m² / 175 m³. Pour augmenter l'efficacité d'extraction, pensez à utiliser un appareil chauffant et un brasseur d'air Ref 94404. Le...
Déshumidificateur industriel «D-80L»
Déshumidificateur industriel «D-80L» : Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d’affichage du taux...
Couteau de solier "Narwal®"
Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Fermeture par molette. Emplacement de lame...
Couteau "Delphin®" Poli
Changement de lame simple rapide avec ouverture du couteau par molette. Pour couper les revêtements de sols même épais en toute sécurité grâce au serrage de lame...