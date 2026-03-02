Podcast
Tapis d'entrée technique ROMAT FIT

ROMUS

Le tapis technique ROMAT FIT est composé de profilés en aluminium brut dans lesquels sont collés différents types d’inserts suivant la fonction que l’on veut donner au tapis et l’endroit où il sera posé.

Ces profilés sont assemblés entre eux par un tout nouveau procédé d’encollage sur une natte à structure fermée en PET, ce qui confère au tapis une grande stabilité et une grande résistance au trafic, piétons, chariot de supermarché …                                                                                                                                                                        

Léger, maniable, facilement recoupable sur chantier, il est également d’une grande efficacité en retenant la salissure, qui grâce à la natte fermée, ne tombe pas dans la fosse. L’entretien est ainsi facilité et se fait par un simple passage d’aspirateur.

Le tapis s’installe en pose encastrée, réalisée en décaissement d’un sol LVT ou d’un carrelage. Se pose à l’intérieur. Il peut également être posé en surface avec un cadre adhésif. Sa faible épaisseur respecte la norme d’accessibilité des ERP.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Le plus fin des tapis techniques !

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

