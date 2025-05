MAXIDALL ULTRA : L'isolant de sol polyvalent et économique

HIRSCH Isolation enrichit sa gamme d’isolants sous chape et sous dallage avec Maxidall Ultra, des panneaux en polystyrène expansé graphité offrant des performances thermiques parmi les plus élevées du marché

Une solution performante et polyvalente

Conçus pour répondre aux exigences de performance thermique et mécanique en faible épaisseur, les panneaux Maxidall Ultra garantissent une mise en œuvre facile et économique. Ils assurent une isolation efficace sous dallage de terre-plein, sous chape avec revêtement collé ou scellé en pose directe, ainsi que sous plancher chauffant/rafraîchissant basse température.



Grâce à l’expertise du centre de recherche intégré de HIRSCH Isolation, Maxidall Ultra affiche une excellente conductivité thermique (λ 31 mW/m.K) et une résistance thermique parmi les meilleures du marché : jusqu’à R = 4,00 m².K/W pour une épaisseur de 123 mm sous dallage, jusqu’à R = 8,15 m².K/W pour une épaisseur de 250 mm sous chape.

Le parfait équilibre entre isolation thermique, résistance mécanique et économies

Grâce à sa haute résistance mécanique, Maxidall Ultra limite l’épaisseur des ouvrages sans compromis sur la performance. Sous dallage (DTU 13.3), il permet d’atteindre une épaisseur maximale de 74 ou 123 mm, selon l’ouvrage concerné. Ces épaisseurs permettent de traiter les cas les plus courants de performance thermique recherchée par les Maîtres d’Ouvrage, pour un prix très compétitif.



Sous chape, Maxidall Ultra est compatible jusqu’à 250 mm d’épaisseur sous des revêtements collés ou scellés, et jusqu’à 200 mm d’épaisseur sous plancher chauffant. Pour une flexibilité maximale, la pose en deux couches est possible sous chape, selon l’indice de superposition, jusqu’à 120 mm.



Avec la nouvelle solution Maxidall Ultra, certifiée Acermi, HIRSCH Isolation souhaite proposer est une alternative économique sur le marché de l’isolation sous dallage et sous chape, sans compromis sur les performances. Maxidall Ultra permet de limiter les épaisseurs d’ouvrage à moindre coût.

Des chantiers plus rapides et une isolation acoustique intégrée

Les panneaux Maxidall Ultra assurent une isolation phonique, quelle que soit l’épaisseur. Ils peuvent, dans certains cas, supprimer la mise en œuvre d’une sous-couche acoustique supplémentaire, une étape en moins sur le chantier et une économie significative. Pour une pose plus rapide, HIRSCH a prévu des grands formats de panneaux : 1 200 ou 2 500 mm de longueur et 1 000 ou 1 200 mm de largeur.



Avec Maxidall Ultra, HIRSCH Isolation confirme son engagement à proposer des solutions innovantes, performantes et durables, adaptées aux exigences des professionnels du bâtiment.

Matériaux (détail) :

Polystyrène expansé graphité

Labels et certifications (détail) :