Titre professionnel de Technicien(ne) Entretien & Maintenance Chauffage bois indépendant et Ventilation - Ramonage (éligible CPF)

Cette formation prépare les stagiaires au métier de Technicien(ne) d’entretien et de maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation (TEMCV) en maison individuelle. A l'issue de cette formation, un examen comprenant questionnaire, étude de cas pratique et mises en situation permet d'obtenir le Titre décerné par l’AGECIC, après validation des acquis.

Il s'agit d'un Titre de niveau 4 (BAC) enregistré au RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles Code RNCP40284, Certificateur : AGECIC, Date d’enregistrement de la certification : 28/02/2025.

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Oui En Alternance : Non À distance : Non

Objectifs :

Mener une inspection et un diagnostic global de la maison en termes de chauffage indépendant au bois et de ventilation, afin d’assurer : sécurité, efficacité énergétique, qualité de l’air et confort aux occupants.

Réaliser l’entretien complet de l’installation : poêle, foyer, insert & cheminée bois énergie (bûches / granulés de bois).

Effectuer le ramonage du conduit de fumée associé.

Réaliser l’entretien du système de ventilation existant et, si défaillant, proposer des améliorations ou le remplacement d’un système complet pour garantir une meilleure qualité de l’air intérieur.

Conseiller son client et proposer des améliorations des systèmes pour garantir d’excellentes performances.

Diplome préparé : Titre professionnel de Technicien d’entretien et de maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle Thème : Génie climatique

Performances énergétiques Montant : 6 000€ HT (7 200€ TTC) - Déjeuners offerts Durée de la formation : 19 jours (140 heures) Pré-requis : Etre titulaire d’une certification de niveau 3 minimum (CAP, BEP, TITRE) ou d’un niveau d’étude du second cycle de l’enseignement général (seconde, première).

Avoir une bonne connaissance des activités du métier visé.

Savoir lire et écrire le français et maîtriser les bases de l'arithmétique. Publics ciblés : Toute personne souhaitant se former à cette activité ou souhaitant créer une nouvelle activité.

Programme :

INSPECTION ET DIAGNOSTIC : CHAUFFAGE BOIS ET VENTILATION EN MAISON INDIVIDUELLE

Enjeux de l’inspection liés à la qualité de l’air (intérieur et extérieur), aux performances de l’installation et à la sécurité des occupants

Contexte énergétique et données de marché

Exigences réglementaires et para-réglementaires en termes d’inspection et d’entretien

La définition du métier TEMCV : missions, qualification et périmètre d’intervention

Inspection de l’appareil de chauffage bois énergie (appareil indépendant) : poêle, foyer, insert et cheminée et du conduit d’évacuation associé : contrôle de la combustion, typologie de dépôts (mâchefers, bistres, suies, goudrons, calcin), qualité du combustible bois, identification de l’appareil, étanchéité des appareils, contrôle de la mise en œuvre (distance de sécurité, adossement, fixation, caisson de décompression…), contrôle du dimensionnement de l’appareil en lien avec les déperditions du logement, validation de la puissance de l’appareil installé (volume chauffé), conformité de l’amenée d’air comburant, cas des appareils non étanches et VMC hygroréglables, identification des conduits, contrôle du dimensionnement (méthodes et outils logiciels) et de leur mise en œuvre (traditionnelle et non traditionnelle), distribution d’air chaud….

Inspection de la VMC : rôle de la ventilation et importance de l’entretien en lien avec la QAI, les signes d’une mauvaise ventilation (odeur, moisissures…), instruments de mesure de la QAI, cadre réglementaire de la ventilation, VMC simplet et double flux, VMR, VMI, entrées d’air et bouches d’extraction autoréglables et hygroréglables, passages de transit, conduits, caissons d’extraction, sorties de toit, contrôle de la mise en œuvre de l’installation de ventilation

Visite préalable à l’intervention : logistique, techniques, accès, s’adapter aux éventuelles situations de handicap des occupants.

Prévention des risques : chutes, brûlures, respiratoires, électriques, code du travail, matériels et EPI. Mesures de base en électricité.

Cadre juridique de l’intervention : assurances et garanties (décennale, RC, GPA…), mentions obligatoires…

ENTRETIEN DES POELES-INSERTS-FOYERS BOIS ENERGIE, RAMONAGE DES CONDUITS, CONSEILS AUX CLIENTS ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION

Ramonage du conduit d’évacuation de fumée (décret du 20/07/23, étapes, techniques, choix du matériel nécessaire, débistrage…)

Identification des composants des poêles à granulés : actionneurs (motoréducteur, vis sans fin, écluse, bougie, extracteur de fumée, ventilateur) , capteurs fonctionnement (sondes, thermocouples, débit, capteur de vitesse) sécurité (capteurs de position, pressostat, sécurité thermique, réservoir…), carte électronique, tableau de commande (display), fusible de protection, programmation…

Réalisation de l’entretien complet de l’appareil bois : méthodologie, matériels (pinceaux, écouvillons…), astuces et protection chantier, points de contrôles réglementaires, décendrage approfondi, creuset, cendrier, fourreau, vitre, parcours des fumées, racleurs, trappes d’accès, extracteur, pales, joint, entrées et sorties d’air de convection, cas des distributions aérauliques, nettoyage de l’arrivée d’air comburant…

Réalisation de la remise en route de l’appareil, contrôle de la combustion, réglages, allumage par le haut, mesures de tirage…

Conseils aux clients sur le bon usage de l’appareil, réglementations locales, améliorations du système pour garantir une meilleure performance.

Dernières innovations technologiques, durables ou connectées des fabricants (outils digitaux)

Formalisation de la prestation d’entretien et de ramonage.

Dépannage 1er niveau : méthodologie, alarmes, remplacement des pièces d’usure (joint de porte, bougie d’allumage, creuset…).

ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION EXISTANT OU REMPLACEMENT D’UN SYSTEME COMPLET

Amélioration du système de ventilation existant (obligations et aides financières, simulations logiciels, changement de technologie, remplacement des réseaux (gaines encrassée, déchirée), systèmes plus compacts, hybrides, connectés…

Dimensionnement d’une installation de VMC autoréglable SF et DF (réglementation, pièces, logement), calepinage, dimensionnement d’un réseau, sélection des composants : sortie de toit ventilation, conduits, bouches d’extraction, choix des entrées d’air, calcul des passages de transit, dimensionnement des gaines en simple et double flux, dimensionnement du rejet, pertes de charges, détermination du caisson…

Dimensionnement de l’installation hygroréglable : CPT et avis technique, domaine d’application, composants, choix des entrées d’air, sélection des bouches d’extraction, dimensionnement du groupe d’extraction, dimensionnement des gaines, logiciels fabricants

Installation : Entrée d’air, Passage de transit, Extraction d’air, Groupe de ventilation simple flux, Centrale double flux, Conduits, Rejet d’air et prise d’air neuf, Bouches de soufflage…

Mise en route et contrôle de bon fonctionnement : dossier technique, contrôles et mesures fonctionnelles : manomètre, anémomètre, cône…

Entretien : importance de l’entretien pour la QAI, le bâti et la santé des occupants, obligations réglementaires, nettoyage des composants…

PASSAGE DES EPREUVES DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS

Sessions :

Dates 2025 :

Du 12 novembre au 9 décembre 2025

Du 11 décembre 2025 au 21 janvier 2026 (coupure du 20/12 au 04/01)

Dates 2026 :