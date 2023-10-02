ConnexionS'abonner
Fermer

Trappes murales acier

ROMUS
Partager : 

Trappe d'accès aux vides techniques des murs et plafonds, aux gaines techniques, aux compteurs d’électricité ou d’eau…. 

  • Fixation sécurisée par ancrages muraux.
  • Montage rapide et simple.
  • Système d’ouverture : fermoir à pression pousser/lâcher.
  • Applicables au mur et au plafond.

Réaction au feu : Euroclasse A1, selon la norme EN 14195:2014.

Système d'ouverture : Pousser - Lâcher.

Matériaux (détail)

  • Acier électrozingué.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : laque blanc RAL 9010.
Résistance au feu EN 13501-1 : Euroclass A1.
Épaisseur : 0.60 mm.
Dimensions standard porte : 200 x 200 mm.
Dimensions ouverture mur / plafond : 210 x 210 mm.
Dimensions ouverture libre : 165 x 165 mm.

Matériaux

  • Aciers

Divers

Plaques en acier électrozingué (épaisseur 0.6mm), recouvertes d’une peinture thermolaquée de couleur RAL 9010 blanc.
Les accessoires de fixation sont en acier galvanisé.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.