Trappes murales acier

Trappe d'accès aux vides techniques des murs et plafonds, aux gaines techniques, aux compteurs d’électricité ou d’eau….

Fixation sécurisée par ancrages muraux.

Montage rapide et simple.

Système d’ouverture : fermoir à pression pousser/lâcher.

Applicables au mur et au plafond.

Réaction au feu : Euroclasse A1, selon la norme EN 14195:2014.

Matériaux (détail) :