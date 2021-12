ULTRAPLAN MAXI FIBRE, ragréage de sol P4S fibré à prise rapide

PURTOP EASY est un système d’étanchéité liquide pour balcons, terrasses et toit-terrasses. Cette membrane prête à l’emploi à base de polyuréthane permet l’étanchéité simple et rapide des balcons, terrasses et toitures-terrasses. La grande élasticité et l’excellente adhérence aux supports en font un système idéal pour les applications sur les structures neuves mais également en rénovation, assurant rapidement une étanchéité parfaite.