Unité extérieure climatisation MINI VRF-4

PLUS-PRODUIT :

Un produit silencieux destiné aux applications en petit tertiaire et offrant la possibilité d'une intégration derrière une grille

Des économies d’énergie pour cette unité extérieure aux performances améliorées en mode chaud et dotée de la technologie Intelligent Refrigerant Control

Une installation simplifiée grâce aux grandes longueurs de liaisons frigorifiques et permettant la communication avec les autres unités extérieures de la gamme

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Applications en centre-ville

Les unités extérieures silencieuses MINIVRF-4 disposent de 30 Pa de pression statique disponible. Cette fonctionnalité permet d'intégrer les unités derrière une grille.

Elles sont idéales pour une application en petit tertiaire.

Économies d’énergie

Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le MINIVRF-S4 bénéficie de performances en mode chaud améliorées (COP) et présente l’avantage d’être particulièrement performants à charge partielle.

COP à charge partielle de 6,54 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,73 (selon modèle).

Installation simplifiée

Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

La longueur totale de raccordement maxi est de 180 m.

Performance optimale

La gamme MINIVRF-4 fonctionne dans les conditions de températures les plus extrêmes.

La plage de fonctionnement peut aller de -5°C à 46°C en mode climatisation et de -20°C à 21°C en mode chauffage.

Grandes capacités de raccordement

Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 14 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 79 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 14 kW), la gamme de MINIVRF-4 offre un large choix de combinaisons.

150% de la puissance nominale est raccordable.

Technologie IRC

La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.