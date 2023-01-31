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VEKA REcycle : une menuiserie PVC intégrant jusqu’à 70 % de matière recyclée

VEKA

VEKA REcycle est l’aboutissement d’une démarche engagée par le Groupe VEKA depuis plus de 30 ans pour développer le recyclage et l’intégration de matière recyclée dans la production de profilés PVC.
 
En 1993, le Groupe VEKA construisait sa première usine de recyclage du PVC en Allemagne. Depuis, 2 autres usines de recyclage se sont implantées en Europe, en Grande Bretagne et en France.
Depuis lors, le Groupe VEKA développe des solutions pour intégrer davantage de matière recyclée dans la production de profilés PVC.
Cette démarche s’appuie notamment sur les capacités de recyclage du Groupe et sur la valorisation des chutes de production ainsi que des anciennes menuiseries PVC issues de chantiers de rénovation.
 
En France, VEKA Recyclage transforme ces matières en PVC recyclé destiné à la fabrication de nouveaux profilés.
Les profilés PVC produits par VEKA France peuvent ainsi intégrer jusqu’à 90 % de matière recyclée, à cœur, selon les géométries.
 
Une matière recyclée réintroduite dans de nouveaux profilés
Les chutes de production et les anciennes menuiseries PVC collectées sont triées et transformées afin de produire une matière PVC recyclée. Celle-ci est ensuite intégrée à la fabrication de nouveaux profilés appartenant à la ligne VEKA REcycle.
La proportion de matière recyclée varie selon la configuration de la menuiserie VEKA REcycle et peut atteindre 70 % dans les cadres, selon les données disponibles pour les configurations concernées.
 
Des données environnementales documentées
Les performances environnementales des menuiseries VEKA REcycle sont documentées par des FDES dédiées, disponibles sur la base INIES et sur le site de VEKA.
Ces données permettent de prendre en compte les impacts environnementaux des produits dans les calculs réalisés dans le cadre de la RE2020.
Pour la solution VEKA REcycle associée au vitrage ORAÉ®, VEKA s'appuie sur l'association de profilés intégrant jusqu'à 70 % de matière recyclée fin de vie dans le cadre et d'un vitrage intégrant 64 % de verre recyclé.
Selon les configurations et les données déclarées dans les FDES correspondantes, cette association présente une empreinte carbone inférieure à celle de la menuiserie VEKA de référence.
(La comparaison doit être réalisée sur la base des FDES correspondantes et de leur périmètre d'évaluation).
 
À titre d’exemple, les FDES indiquent, pour les configurations concernées, un impact carbone de :

  • 64 kg CO₂e/m² pour la menuiserie de référence (Gamme 70 standard VEKA teintes claires)
  • 54 kg CO₂e/m² avec VEKA REcycle ;
  • 42 kg CO₂e/m² pour la combinaison VEKA REcycle + ORAÉ®.

Ces valeurs sont issues des FDES correspondantes et doivent être interprétées dans le respect de leur périmètre, de leur unité fonctionnelle et des configurations de produits évaluées.
 
Une traçabilité certifiée de la matière recyclée
Le taux de matière recyclée utilisé dans les produits concernés fait l’objet d’une certification RecyClass, permettant d’assurer la traçabilité des matières recyclées utilisées dans la production couverte par la ligne VEKA REcycle.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Solution unique sur le marché
100% de matière recyclée au cœur du profilé (PVC-R)
Conception contenant jusqu’à 70% de matière recyclée dans les cadres de la menuiserie
100% recyclable dans nos propres usines implantées en France
VEKA produit en France des profilés PVC sous suivi CSTB avec de la matière régénérée depuis 1996 et recyclée depuis 2005

Labels et certifications

  • AFNOR
  • CSTB
  • NF

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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