VEKA REcycle : une menuiserie PVC intégrant jusqu’à 70 % de matière recyclée

VEKA REcycle est l’aboutissement d’une démarche engagée par le Groupe VEKA depuis plus de 30 ans pour développer le recyclage et l’intégration de matière recyclée dans la production de profilés PVC.



En 1993, le Groupe VEKA construisait sa première usine de recyclage du PVC en Allemagne. Depuis, 2 autres usines de recyclage se sont implantées en Europe, en Grande Bretagne et en France.

Depuis lors, le Groupe VEKA développe des solutions pour intégrer davantage de matière recyclée dans la production de profilés PVC.

Cette démarche s’appuie notamment sur les capacités de recyclage du Groupe et sur la valorisation des chutes de production ainsi que des anciennes menuiseries PVC issues de chantiers de rénovation.



En France, VEKA Recyclage transforme ces matières en PVC recyclé destiné à la fabrication de nouveaux profilés.

Les profilés PVC produits par VEKA France peuvent ainsi intégrer jusqu’à 90 % de matière recyclée, à cœur, selon les géométries.



Une matière recyclée réintroduite dans de nouveaux profilés

Les chutes de production et les anciennes menuiseries PVC collectées sont triées et transformées afin de produire une matière PVC recyclée. Celle-ci est ensuite intégrée à la fabrication de nouveaux profilés appartenant à la ligne VEKA REcycle.

La proportion de matière recyclée varie selon la configuration de la menuiserie VEKA REcycle et peut atteindre 70 % dans les cadres, selon les données disponibles pour les configurations concernées.



Des données environnementales documentées

Les performances environnementales des menuiseries VEKA REcycle sont documentées par des FDES dédiées, disponibles sur la base INIES et sur le site de VEKA.

Ces données permettent de prendre en compte les impacts environnementaux des produits dans les calculs réalisés dans le cadre de la RE2020.

Pour la solution VEKA REcycle associée au vitrage ORAÉ®, VEKA s'appuie sur l'association de profilés intégrant jusqu'à 70 % de matière recyclée fin de vie dans le cadre et d'un vitrage intégrant 64 % de verre recyclé.

Selon les configurations et les données déclarées dans les FDES correspondantes, cette association présente une empreinte carbone inférieure à celle de la menuiserie VEKA de référence.

(La comparaison doit être réalisée sur la base des FDES correspondantes et de leur périmètre d'évaluation).



À titre d’exemple, les FDES indiquent, pour les configurations concernées, un impact carbone de :

64 kg CO₂e/m² pour la menuiserie de référence (Gamme 70 standard VEKA teintes claires)

pour la menuiserie de référence (Gamme 70 standard VEKA teintes claires) 54 kg CO₂e/m² avec VEKA REcycle ;

avec VEKA REcycle ; 42 kg CO₂e/m² pour la combinaison VEKA REcycle + ORAÉ®.