VivaCycle™ BA13 STD : la 1ère plaque de plâtre 100% recyclée
Engagé en faveur de l’économie circulaire, Siniat va bien au-delà du recyclage du gypse. En effet, la plaque de plâtre VivaCycle intègre également des composants issus de matières recyclées, comme le papier et certains additifs, pour une solution réellement responsable et performante.
Véritable référence dans les matériaux durables et légers, Siniat innove avec VivaCycle, une plaque de plâtre standard composée à 100 % de gypse recyclé post-consommation, provenant directement des déchets de chantiers. Elle offre les mêmes performances techniques qu’une plaque de plâtre BA13 classique, tout en réduisant son impact environnemental.
- Certifiée NF, conforme aux DTU 25.41 et 25.42
- Convient à tous types d’ouvrages – pose traditionnelle
- Fabrication 100 % française
- Entièrement recyclable
- Caractéristiques équivalentes à la Prégyplac BA13 Standard
- Label A+ pour la qualité de l’air intérieur
- Certification Indoor Air Comfort GOLD
Idéale pour les projets de construction ou de rénovation soucieux d’écoconception, la plaque VivaCycle s’impose comme une alternative durable à la plaque BA13 conventionnelle.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Épaisseur standard : 12,5 mm (BA13)
Largeur : 120 cm
Matériaux
- Plâtre
Labels et certifications
- COV A+
- Fabrication Française
- NF
Divers
Utilisation classique sur tous types d’ouvrages : cloisons, doublages, plafonds
Performances techniques équivalentes à la plaque standard Prégyplac BA13 (réaction au feu, résistance mécanique, stabilité dimensionnelle)
Bords amincis BA pour une finition optimisée
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Prégy® S-XS-L : la nouvelle gamme d'enduits en seau prêts à l'emploi
Siniat lance une nouvelle gamme complète d’enduits à joint et de finition plaques prêts à l’emploi Prégy® S – XS – L. Facilement identifiables...
Prégywab® : la plaque de plâtre orange, exclusive pour les pièces à fortes contraintes d’humidité et de condensation
Prégywab® c'est la plaque de plâtre orange, 10 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard ! Prégywab® est la référence...
Aquaboard® : le 1er bardage extérieur ventilé en plaque de plâtre pour construction bois et mur béton
Siniat innove et propose le premier bardage ventilé plaque de plâtre support d'enduit du marché, Aquaboard®. Fruit de plusieurs années de recherche et de développement,...
Siniat design® : le sur-mesure de la plaque de plâtre
Siniat design® fabrique des éléments sur-mesure prêts à poser en plaques de plâtre standards ou techniques pour tous les types de chantier de cloisons, plafonds et...
Slimisol® : système d'isolation thermique par l'intérieur ultra-mince
INNOVATION : Slimisol® est la seule solution d’isolation thermique par l’intérieur des murs et des plafonds disponible sur le marché lorsqu’une isolation classique n’est...
Purebel® : dalle mur et plafonds décoratives & acoustiques à base de laine de bois d'épicéa
Découvrez Purebel®, une gamme de panneaux à base de laine de bois d’épicéa, qui apporte confort acoustique et esthétique durable en murs et plafonds. Avec...
Solidroc® : la plaque de plâtre très haute résistance 4 en 1 pour la maison
INNOVATION : Solidroc® est une plaque de plâtre 4 en 1 très haute résistance destinée à toutes les pièces de la maison individuelle. Cette plaque multifonction...
Prégylight UP BA13 : la nouvelle plaque allégée, vous allez adorer la porter !
Pregylight UP BA13, la nouvelle plaque allégée de la gamme UP. Une innovation signée Siniat pour plus de confort de pose avec moins de poids, jusqu'à 4,5 kg de moins...
Defentex® : le 1er panneau 3 en 1 pour les murs extérieurs des bâtiments à ossatures bois jusqu'à R+3
Le panneau 3 en 1 Defentex® est le 1er panneau multifonction extérieur conçu spécialement pour le contreventement des constructions à ossature bois des bâtiments jusqu’à...
Weather Defence® : le 1er panneau 3 en pour façades extérieures des construction bois
Avec le panneau 3 en 1 Weather Defence®, Siniat innove avec un produit principalement destiné aux façades préfabriquées en usine et capable de répondre aux problématiques...