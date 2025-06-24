Podcast
VivaCycle™ BA13 STD : la 1ère plaque de plâtre 100% recyclée

SINIAT

Engagé en faveur de l’économie circulaire, Siniat va bien au-delà du recyclage du gypse. En effet, la plaque de plâtre VivaCycle intègre également des composants issus de matières recyclées, comme le papier et certains additifs, pour une solution réellement responsable et performante.

Véritable référence dans les matériaux durables et légers, Siniat innove avec VivaCycle, une plaque de plâtre standard composée à 100 % de gypse recyclé post-consommation, provenant directement des déchets de chantiers. Elle offre les mêmes performances techniques qu’une plaque de plâtre BA13 classique, tout en réduisant son impact environnemental.

  • Certifiée NF, conforme aux DTU 25.41 et 25.42
  • Convient à tous types d’ouvrages – pose traditionnelle
  • Fabrication 100 % française
  • Entièrement recyclable
  • Caractéristiques équivalentes à la Prégyplac BA13 Standard
  • Label A+ pour la qualité de l’air intérieur
  • Certification Indoor Air Comfort GOLD

Idéale pour les projets de construction ou de rénovation soucieux d’écoconception, la plaque VivaCycle s’impose comme une alternative durable à la plaque BA13 conventionnelle.

Caractéristiques techniques

Épaisseur standard : 12,5 mm (BA13)
Largeur : 120 cm

Matériaux

  • Plâtre

Labels et certifications

  • COV A+
  • Fabrication Française
  • NF

Divers

Utilisation classique sur tous types d’ouvrages : cloisons, doublages, plafonds
Performances techniques équivalentes à la plaque standard Prégyplac BA13 (réaction au feu, résistance mécanique, stabilité dimensionnelle)
Bords amincis BA pour une finition optimisée

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

