VivaCycle™ BA13 STD : la 1ère plaque de plâtre 100% recyclée

Engagé en faveur de l’économie circulaire, Siniat va bien au-delà du recyclage du gypse. En effet, la plaque de plâtre VivaCycle intègre également des composants issus de matières recyclées, comme le papier et certains additifs, pour une solution réellement responsable et performante.

Véritable référence dans les matériaux durables et légers, Siniat innove avec VivaCycle, une plaque de plâtre standard composée à 100 % de gypse recyclé post-consommation, provenant directement des déchets de chantiers. Elle offre les mêmes performances techniques qu’une plaque de plâtre BA13 classique, tout en réduisant son impact environnemental.

Certifiée NF, conforme aux DTU 25.41 et 25.42

Convient à tous types d’ouvrages – pose traditionnelle

Fabrication 100 % française

Entièrement recyclable

Caractéristiques équivalentes à la Prégyplac BA13 Standard

Label A+ pour la qualité de l’air intérieur

Certification Indoor Air Comfort GOLD

Idéale pour les projets de construction ou de rénovation soucieux d’écoconception, la plaque VivaCycle s’impose comme une alternative durable à la plaque BA13 conventionnelle.