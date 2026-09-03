Woodlite : dalle biosourcée bas carbone

Woodlite, la dalle biosourcée qui allège le bilan carbone des bâtiments

Avec Woodlite, Rector associe l’intelligence de la préfabrication, le béton bas carbone et un matériau biosourcé pour proposer une solution de plancher à faible impact environnemental.

Destinée aux logements collectifs, ERP et bâtiments tertiaires neufs, Woodlite intègre en usine des pains de béton de bois biosourcé à une prédalle en béton armé bas carbone. Cette conception permet d’améliorer la performance environnementale et biogénique du plancher, tout en préservant les qualités structurelles, acoustiques et de mise en œuvre d’une prédalle classique.

Une conception performante et durable

Woodlite associe :

une prédalle en béton bas carbone ;

des pains de béton de bois biosourcé, représentant une masse biosourcée de 5,53 kg/m² ;

une dalle de compression en béton, permettant notamment l’intégration des réseaux.

Cette solution éco-conçue constitue un levier concret pour optimiser le bilan carbone du bâtiment, intégrer de la matière biosourcée au projet et répondre aux ambitions des référentiels et labels environnementaux.

Elle permet notamment d’anticiper les seuils carbone de la RE2020 jusqu’en 2031.

Les habitudes constructives d’une prédalle, le biosourcé en plus

Woodlite conserve les repères de mise en œuvre d’une prédalle en béton armé classique : calepinage, levage, pose, traitement des joints et cadence de bétonnage. Les interfaces avec les autres corps d’état restent également maîtrisées.

L’intégration des réseaux dans la dalle de compression facilite les incorporations hydrauliques et électriques, sans complexifier l’organisation du chantier.

La qualité de sous-face Rector, lisse, régulière et esthétique, permet par ailleurs de se passer de faux plafond selon les configurations du projet. La solution est compatible avec les revêtements de sol classiques : carrelage, parquet ou PVC.

Une solution adaptée à de nombreux projets

Woodlite convient à toutes les catégories de bâtiments neufs : logements collectifs, bureaux, commerces, ERP et autres bâtiments tertiaires.

Elle peut être utilisée à tous les niveaux de planchers :

vide sanitaire ;

haut de sous-sol ;

étages courants ;

toiture-terrasse.

La dalle est adaptée à différents types de structure et compatible avec les solutions d’isolation thermique par l’intérieur, par l’extérieur ou répartie : ITI, ITE et ITR.

Des performances réglementaires intégrées

Woodlite répond aux principales exigences techniques des projets :

compatible avec les zones sismiques 1 à 4 ;

résistance au feu REI 120 ;

performances acoustiques conformes à la NRA ;

intégration possible de rupteurs thermiques directement en usine ;

compatible avec les douches encastrées.

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