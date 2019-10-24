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Gamme Thermoprédalle BA, pour des bâtiments sains et durables

Rector Lesage

Gamme Thermoprédalle BA

La Thermoprédalle BA est une prédalle en béton armé intégrant directement en usine les rupteurs thermiques et les aciers structurels.

Solution idéale pour le traitement homogène des ponts thermiques plancher-façade en ITI, elle garantit une mise en œuvre simple, rapide et une performance thermique maîtrisée.

La gamme Thermoprédalle BA se compose de deux modèles complémentaires, chacun répondant à des besoins spécifiques :

  • La Thermoprédalle BA 0,2 pour la performance 
  • La Thermoprédalle BA 0,45 pour la polyvalence 

La Thermoprédalle BA 0,2, la plus performante

Fruit du partenariat Rector x Leviat, la Thermoprédalle BA 0,2 intègre un rupteur structurel Isotec continu, offrant une performance thermique inégalée sur le marché.

Ses atouts

  • Performance record : Psi jusqu’à 0,13 W/m·K (statique) et 0,15 W/m·K (sismique)
  • Suppression des traitements spécifiques des points singuliers
  • Pose simplifiée : aucune découpe, aucune pose additionnelle, aucun stockage
  • Prédalle prête à chaîner
  • Compatible zones sismiques 1 à 4
  • Existe en version bas carbone (gamme Rsoft)

Pour quels projets ?

  • Bâtiments soumis à une exigence thermique élevée 
  • Logements collectifs & tertiaires en ITI
  • Projets visant à réduire l’empreinte carbone

La Thermoprédalle BA 0,45, la plus polyvalente 

Solution historique lancée en 2006, la Thermoprédalle BA 0,45 associe pains isolants traversants et paniers d’armatures, garantissant une performance thermique stable (Ψ = 0,45 W/m·K).

Ses atouts

  • Compatibilité avec toutes les épaisseurs de plancher (18 à 25 cm)
  • Idéale pour les balcons porteurs ou non porteurs
  • Procédé identique en statique et sismique
  • Rupteurs et aciers 100 % intégrés
  • Disponible en version bas carbone Rsoft (FDES)

Pour quels projets ?

  • Logements collectifs & tertiaires en ITI
  • Bâtiments avec multiples configurations (voiles béton ou maçonnerie)
  • Projets nécessitant un traitement spécifique des balcons

Domaines d’emploi de la gamme Thermoprédalle 

  • Logements collectifs
  • Bâtiments tertiaires
  • Tous niveaux de planchers : bas, intermédiaires, toit-terrasse
  • Structure en voiles béton ou maçonnerie
  • Toutes zones sismiques 

 

 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conformité réglementaire acoustique
Conformité réglementaire feu REI 90
Conformité réglementaire thermique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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