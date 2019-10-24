Gamme Thermoprédalle BA, pour des bâtiments sains et durables

Gamme Thermoprédalle BA

La Thermoprédalle BA est une prédalle en béton armé intégrant directement en usine les rupteurs thermiques et les aciers structurels.

Solution idéale pour le traitement homogène des ponts thermiques plancher-façade en ITI, elle garantit une mise en œuvre simple, rapide et une performance thermique maîtrisée.

La gamme Thermoprédalle BA se compose de deux modèles complémentaires, chacun répondant à des besoins spécifiques :

La Thermoprédalle BA 0,2 pour la performance

La Thermoprédalle BA 0,45 pour la polyvalence

La Thermoprédalle BA 0,2, la plus performante

Fruit du partenariat Rector x Leviat, la Thermoprédalle BA 0,2 intègre un rupteur structurel Isotec continu, offrant une performance thermique inégalée sur le marché.

Ses atouts

Performance record : Psi jusqu’à 0,13 W/m·K (statique) et 0,15 W/m·K (sismique)

Suppression des traitements spécifiques des points singuliers

Pose simplifiée : aucune découpe, aucune pose additionnelle, aucun stockage

Prédalle prête à chaîner

Compatible zones sismiques 1 à 4

Existe en version bas carbone (gamme Rsoft)

Pour quels projets ?

Bâtiments soumis à une exigence thermique élevée

Logements collectifs & tertiaires en ITI

Projets visant à réduire l’empreinte carbone

La Thermoprédalle BA 0,45, la plus polyvalente

Solution historique lancée en 2006, la Thermoprédalle BA 0,45 associe pains isolants traversants et paniers d’armatures, garantissant une performance thermique stable (Ψ = 0,45 W/m·K).

Ses atouts

Compatibilité avec toutes les épaisseurs de plancher (18 à 25 cm)

Idéale pour les balcons porteurs ou non porteurs

Procédé identique en statique et sismique

Rupteurs et aciers 100 % intégrés

Disponible en version bas carbone Rsoft (FDES)

Pour quels projets ?

Logements collectifs & tertiaires en ITI

Bâtiments avec multiples configurations (voiles béton ou maçonnerie)

Projets nécessitant un traitement spécifique des balcons

Domaines d’emploi de la gamme Thermoprédalle