Batimat 2026

TOP TOIT DUO : solution combinée haute performance
Solution combinée 3 en 1 et certifiée NF EN ISO 22097:2023 aux multiples performances permettant de réaliser efficacement l'isolation thermique, phonique, l'étanchéité...
Thématique du 14 septembre au 27 septembre
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Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural orientable protège des surchauffes estivales sans réduire les apports...
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BATIMAT : le spécialiste de l'isolation URSA France présentera ses solutions thermiques et acoustiques et une innovation en avant-première.
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