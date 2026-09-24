Marjan Hessamfar et Joe Vérons ont livré cette année deux équipements scolaires qui constituent, chacun à sa manière, des exemples du savoir-faire de leur agence d’architecture.

Au cœur de Pantin (Seine-Saint-Denis), dans un environnement urbain hétéroclite, le groupe scolaire Sophie Germain se déploie comme une pierre précieuse au sein de la ZAC du Port, orchestrant la renaissance d’un espace où le canal de l’Ourcq devient le souffle vital d’une ville en devenir.

Conçu par les architectes Marjan Hessamfar et Joe Vérons, cet équipement public, à la fois lisible et intégré, joue avec la lumière dorée et la matière chaleureuse. Sa volumétrie compacte, stratifiée, s’élève sur plusieurs niveaux, assumant sa verticalité maîtrisée dans le but de préserver des espaces extérieurs généreux.

Le bâtiment, sculpté par deux failles vitrées, ponctue la longueur de ses façades d’éclats lumineux, comme autant de regards sur la ville, mêlant verre et aluminium anodisé, créant un agréable jeu de lames et de transparences.

Ouvrir l’école sur l’espace public

La relation avec l’espace public se tisse dès le rez-de-chaussée, où le hall s’ouvre par un bras accueillant, laissant filtrer la lumière et dévoilant l’intérieur comme un écrin de convivialité. La toiture, en véritable cinquième façade, participe à la poésie du paysage urbain dissimulant avec une grande habileté, ses secrets techniques derrière une apparence épurée.

© Jean-François Tremege

À l’intérieur, la clarté règne, guidant les flux vers des espaces distincts mais fluides. Les circulations, généreuses et ouvertes, deviennent des lieux de vie, où la lumière naturelle s’impose, illuminant chaque interstice et chaque salle.

Les espaces extérieurs sont conçus comme des oasis de vie ; ils mêlent jardins pédagogiques, zones de jeux et de détente. Un coup de cœur pour les dispositifs de confort climatique et de biodiversité, qui animent l’ensemble tel un tableau vivant de convivialité.

Le projet s’inscrit dans une démarche écologique noble. Les matériaux durables, la stratégie passive, la gestion centralisée sont autant d’atouts qui participent à la réduction de l’empreinte carbone tout en offrant aux écoliers un lieu d’éveil et de sérénité. Le groupe scolaire Sophie Germain devient ainsi un écrin de lumière, de vie et d’espoir, où chaque détail raconte une symphonie urbaine, écologique et humaine.

À Garges-lès-Gonesse, une nouvelle expression de l’architecture scolaire

Restons en Île-de-France et allons à la découverte d’un autre équipement scolaire qui porte la singulière signature de l’agence Hessamfar Vérons.

© Jean-François Tremege

À Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), le groupe scolaire Victor Hugo s’élève comme un phare de renouveau, redessinant le paysage urbain et tissant un dialogue sensible entre la ville et la nature.

Conçu par Marjan Hessamfar et Joe Vérons, l’ensemble identifiable par sa forme et ses lignes, s’inscrit comme un symbole de transformation, à la lisière d’un quartier marqué par ses grands ensembles des années 1950-60, aujourd’hui engagé dans une métamorphose profonde.

La démolition d’un édifice insalubre, la libération de porosités et la recomposition des liens avec la ville façonnent cet espace singulier, où l’architecture dialogue avec l’horizon ouvert de la vallée du Petit-Rosne.

Ce lieu, capable d’accueillir plus de 600 élèves, s’articule en deux groupes scolaires, une école maternelle et élémentaire, entourés d’un centre de loisirs et d’espaces partagés. Le bâtiment, comme un pont entre passé et futur, s’intègre harmonieusement dans le paysage, croisant avec tact matériaux biosourcés et géosourcés, une structure mixte en bois et en béton avec des façades en briques et en panneaux de bois. Son architecture minimaliste, sobre et épurée, affirme une présence rassurante, tout en préservant une intériorité protégée.

La nature comme support d’apprentissage

Avec la présence des jardins, vergers, potagers, cours ombragées ou encore véritables oasis de biodiversité, la nature devient un lieu d’apprentissage et de respiration. Ces espaces offrent une diversité d’usages, invitant à la détente, à la découverte mais aussi à la convivialité, tout en répondant aux enjeux climatiques contemporains. La végétation, omniprésente, joue un rôle essentiel dans la fraîcheur et le bien-être.

© Jean-François Tremege

L’édifice, conforme à la RE2020 et au label HQE, conjugue performance énergétique, durabilité et évolutivité.

Son enveloppe, conçue pour s’adapter aux pratiques pédagogiques et aux besoins futurs, repose sur des principes bioclimatiques, avec panneaux photovoltaïques, raccordement à la géothermie, et matériaux à faible impact carbone. La modularité des espaces, facilitée par une trame régulière, garantit à la fois stabilité et flexibilité, permettant à l’ensemble de s’accommoder à son temps, tout en conservant une atmosphère chaleureuse et apaisante à l’intérieur.

L’organisation claire et sécurisée sépare les flux, offrant à chaque école ses accès propres, tout en favorisant la mutualisation, la convivialité et la cohésion. Les architectes ont pensé la composition spatiale pour accompagner la diversité des usages.

Le groupe scolaire Victor Hugo est un lieu où l’éducation, la nature et la communauté se rencontrent dans une harmonie durable.