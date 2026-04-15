Énergies propres : l’action de l’AIE laisse à désirer selon des experts
Basée à Paris, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a été réée en 1974 après le choc pétrolier. La structure de l’OCDE a opéré un virage remarqué ces dernières années avec ses scénarios décrivant un déclin des énergies fossiles et un essor massif des énergies renouvelables.
Une orientation critiquée par l'administration Trump, pro-pétrole, qui lui demande d'abandonner ses travaux sur « le climat » pour se concentrer sur la sécurité énergétique.
L'AIE a annoncé en mars le déblocage de 426 millions de barils issus des stocks stratégiques de ses 32 États membres. Elle a proposé 10 mesures pour alléger la pression sur les marchés et les prix : plus de télétravail, vitesse limitée sur les routes, moins de vols d'affaires.
Mais ces mesures sont « une réponse temporaire aux turbulences » des marchés du gaz et du pétrole, selon les 16 signataires d’une lettre adressée au directeur éxecutif de l’agence, Fatih Birol.
Parmi les signataires figurent des universitaires, d'anciens responsables militaires et des experts en géopolitique, notamment de l'Académie nationale italienne des sciences, de l'université Paris-Dauphine-PSL, du King's College London, de l'université du Texas...
Développer davantage les EnR, renforcer l’électrification…
« Seules des mesures structurelles visant à réduire la dépendance à des chaînes d'approvisionnement volatiles peuvent y parvenir », estiment les signataires, qui appellent l'AIE à conseiller les gouvernements sur la manière d'accélérer la transition énergétique.
Les axes privilégiés par ce groupement sont variés : « développement à grande échelle des énergies propres domestiques », en particulier éoliennes et solaires, le « renforcement de l’électrification», l' « amélioration de l'efficacité » et l' « accroissement de la flexibilité et de la résilience » des systèmes énergétiques, au nom d'un « impératif de sécurité ».
« C'est une voie que l'AIE peut contribuer à accélérer, comme elle l'a fait dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie», soutiennent les signataires, mentionnant que la réponse actuelle de l'agence est moins vigoureuse que lors de la crise de 2022.
« Une économie mondiale qui repose sur l'acheminement de volumes élevés de combustibles à travers une poignée de goulets d'étranglement est vulnérable aux conflits », poursuivent-ils, en référence aux perturbations logistiques dans le détroit d'Ormuz.
Fin mars dernier, une coalition de groupes de réflexions – regroupant notamment The Shift Project ou l'Institut I4CE – a soutenu une sortie rapide des énergies fossiles, à travers différents leviers. Bercy a relancé début avril des appels d'offres pour les énergies éoliennes et photovoltaïques.
Avec AFP
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