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Crise du logement : les pistes proposées par Hexaom

Immobilier
Publié le 18 septembre 2026 à 14h25, mis à jour le 09 septembre 2026 à 16h48, par Claire Lemonnier
Face à la crise du logement, Hexaom met en avant plusieurs solutions : division parcellaire, transformation, extension et construction modulaire.
©Adobe Stock - Batiweb
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Dans un communiqué, Hexaom rappelle quelques solutions existantes pour faire face à la crise du logement qui touche de plus en plus de publics différents tout au long de la vie, non seulement les jeunes, mais aussi les familles monoparentales et les séniors.

 

Une crise du logement qui concerne de nombreux publics

 

Ainsi, selon la Banque des Territoires, un jeune sur quatre n’aurait toujours pas quitté le domicile familial à 23 ans et un sur sept à 25 ans

Parallèlement, d’après les chiffres de l’Anah, seul 6 % du parc de logements serait adapté aux personnes âgées en perte d’autonomie. 

« Derrière la crise du logement se cachent des situations très diverses. Un jeune adulte qui démarre sa vie professionnelle, un parent isolé qui a besoin d'espace supplémentaire, un sénior qui souhaite rester proche de sa famille ou encore un étudiant qui ne trouve pas de logement », souligne Loïc Vandromme, directeur général d’Hexaom.

 

Transformation, extension, construction modulaire... différentes pistes

 

Pour aider ces publics à obtenir ou conserver un logement tout en étant indépendants, plusieurs solutions existent, à commencer par l’aménagement de combles, l’extension d’une maison existante, la transformation d’un garage ou encore la création d’un studio de jardin, le plus souvent installé rapidement car préfabriqué en usine. 

« Le studio de jardin répond à des besoins très concrets du quotidien. Il permet à chacun de conserver son indépendance tout en restant proche de sa famille. C'est une solution souple, rapide à mettre en œuvre et qui répond particulièrement bien aux nouvelles attentes des Français en matière de logement », poursuit le DG d’Hexaom. 

Ce dernier estime que le coût de tels projets varie souvent entre 500 et 3 000 euros par m2 selon la nature et la complexité des travaux. Mais aussi que les extensions de moins de 40 m2 ne nécessitent pas de permis de construire en zone PLU. Pour les constructions indépendantes, le seuil est quant à lui de 20 m2. 

Outre l’intérêt de répondre à un besoin familial pratique, ce type de projets augmente également la valeur patrimoniale d’un bien existant. 

En conclusion, le DG d’Hexaom rappelle que la construction de maisons individuelles reste une solution rapide et peu onéreuse pour loger les Français, et déplore que ce type d’habitat ait été exclu du dispositif Jeanbrun, entré en vigueur en février 2026. 

« La maison individuelle permet de construire vite, partout en France, y compris là où le collectif ne trouve pas sa place. L'exclure du dispositif Jeanbrun revient à se priver d'un levier supplémentaire dans la lutte contre la crise du logement », conclut-il, tout en mentionnant que le prix de vente moyen d’une maison Hexaom s’établit à 189 000 euros TTC (hors terrain, frais et branchements) en 2026. 

                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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