En France, 40 % des 661 000 ascenseurs ont plus de 25 ans. La Fédération des Ascenseurs réclame une meilleure intégration de leur rénovation aux politiques du logement.

En 2025, les opérations de modernisation des ascenseurs ont progressé de 8,5 %, tandis que les ventes d’appareils neufs ont reculé de 9 %, selon les données de la Fédération des ascenseurs. Cette évolution intervient alors que le parc français vieillit : un quart des équipements en service dépasse désormais les 40 ans. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, la fédération entend faire de leur rénovation un sujet du débat sur le logement.

Pour Florence Bigé, présidente de la Fédération des ascenseurs, l’enjeu dépasse la seule maintenance des équipements : « Nous changeons de paradigme. La question n’est plus seulement de savoir combien de logements nous construisons, mais dans quelles conditions les Français pourront continuer à y vivre demain. L’ascenseur est au croisement de cette question : il conditionne l’accès au logement, l’autonomie et la qualité d’usage du bâtiment ».

En France, les personnes âgées de 60 ans ou plus devraient représenter près de 30 % de la population en 2030, selon les projections de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Un vieillissement démographique qui renforce, selon la Fédération des ascenseurs, la nécessité de mieux prendre en compte ces équipements dans la rénovation des logements, notamment pour faciliter l’accès aux étages et le maintien à domicile.

Des ascenseurs vieillissants face au défi de l'accessibilité

Le projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement, porté par le ministre Vincent Jeanbrun et bientôt étudié à l'Assemblée nationale, prévoit la création d’un troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3), doté de 5 milliards d’euros pour la période 2026-2040. La fédération demande à ce que les opérations conduites dans ce cadre intègrent la modernisation des ascenseurs, ainsi que les besoins d’accessibilité dans le parc social.

Plus largement, elle souhaite que la rénovation des équipements soit mieux anticipée dans les copropriétés. Elle préconise leur intégration systématique aux plans pluriannuels de travaux (PPT) et aux diagnostics techniques globaux (DTG), afin d’identifier les besoins et de programmer les investissements avant que les interventions ne deviennent urgentes.

Copropriétés : mieux anticiper et financer les travaux

La fédération demande également une meilleure prise en compte des travaux de modernisation dans les mécanismes de financement existants, ainsi que dans les dispositifs MaPrimeRénov’ et MaPrimeAdapt’. Elle propose enfin la création d’un registre national des ascenseurs pour recenser l’âge et l’état du parc et mieux cibler les besoins de rénovation.

« Nous ne demandons pas une politique de l’ascenseur. Nous demandons que l’ascenseur soit enfin pleinement intégré aux politiques qui répondent aux grands défis du logement : vieillissement, accessibilité, rénovation et maintien à domicile », résume Alain Meslier, délégué général de la Fédération des ascenseurs, qui regroupe près de 170 entreprises employant plus de 17 000 salariés et représentant près de 90 % de l’activité économique du secteur.