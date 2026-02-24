Dans une lettre ouverte, six syndicats de la filière isolation critiquent la SNBC3 et la PPE3. Ils entendent rappeler « le rôle stratégique de l’isolation des bâtiments pour le climat, l’énergie et le pouvoir d’achat ».

Dans une lettre ouverte adressée aux pouvoirs publics et diffusée le 23 janvier, six fédérations représentant les industriels de l’isolation (l’AFIPEB, l’AICB, Exiba France, le FILMM, Mur-Manteau et le SNPU) montent au créneau. Elles dénoncent « la vision court-termiste » du gouvernement dans le cadre de la SNBC3 et de la PPE3 qui, selon elles, « fragilise le déploiement de la rénovation énergétique ».

Les organisations signataires disent vouloir alerter sur « les risques de cette politique » et entendent rappeler « le rôle stratégique de l’isolation des bâtiments pour le climat, l’énergie et le pouvoir d’achat ».

À leurs yeux, l’isolation constitue une réponse directe aux défis majeurs auxquels la France est confrontée — urgence climatique, tensions sur l’approvisionnement énergétique et pression croissante sur le pouvoir d’achat des ménages. « L’isolation doit être reconnue pour ce qu’elle est réellement : un pilier de la transition énergétique, au même titre que l’électrification des usages », écrivent-ils, appelant à un changement de cap dans les orientations publiques.

Les effets durables de l'isolation

Les six fédérations regrettent que la rénovation énergétique soit « encore principalement analysée sous l’angle du coût budgétaire immédiat, sans prise en compte suffisante de ses bénéfices dans le temps ». Une approche qu’elles jugent réductrice au regard des enjeux structurels du secteur.

Dans leur lettre, elles soulignent que l’investissement dans l’isolation génère des effets durables : économies d’énergie sur plusieurs décennies, baisse structurelle des émissions de carbone, amélioration du confort des occupants et recul de la précarité énergétique.

« Avec près de 33 millions de logements, dont 5 millions sont des passoires thermiques (classés F ou G), et un parc tertiaire énergivore, la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier central pour réduire les consommations énergétiques et pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. », précisent-elles. Et ajoutent : « Avec 3,5 millions de ménages en situation de précarité énergétique, l’isolation constitue une réponse structurelle pour les protéger des hausses des prix de l’énergie ».

Pour les signataires, la SNBC3 doit ainsi intégrer pleinement cette logique de coût global, en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone et de souveraineté énergétique fixés au niveau national.

L'isolation au service de la décarbonation ?



Les fédérations rappellent par ailleurs que l’isolation s’appuie sur une filière industrielle solidement implantée dans les territoires, forte d’une cinquantaine de sites de production. Le secteur représente un marché annuel estimé entre 1,5 et 2 milliards d’euros et près de 70 000 emplois qualifiés.



Dans ce contexte, elles appellent les pouvoirs publics à « inscrire l’isolation au cœur d’une stratégie de long terme, fondée sur la stabilité réglementaire et la visibilité des dispositifs ». Concrètement, elles plaident pour le maintien d’un cadre réglementaire « stable et cohérent », incluant la RE2020 pour le neuf et les règles applicables au parc existant. Elles demandent également de garantir la continuité et la lisibilité des aides financières — MaPrimeRénov’, CEE et dispositifs territoriaux —, jugées indispensables à la confiance des ménages et des professionnels.

Les signataires insistent aussi sur la nécessité de renforcer la formation et la qualification des acteurs de terrain et de soutenir une stratégie industrielle ambitieuse afin d’assurer la disponibilité, la performance et la compétitivité des produits isolants.