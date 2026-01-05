TVA travaux 2026 : 5,5 %, 10 % ou 20 % ? Découvrez quel taux appliquer selon vos travaux et évitez les erreurs qui peuvent alourdir votre facture

Refaire une salle de bains, isoler des combles, changer ses fenêtres ou installer un nouveau chauffage : selon les travaux engagés, la TVA applicable n’est pas la même. En 2026, trois taux coexistent : 5,5 %, 10 % et 20 %.

Et la différence n’est pas neutre : sur un devis à 15 000 €, quelques points de TVA peuvent représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros.

Le problème, c’est que beaucoup de particuliers comme d’entreprises se trompent encore sur les règles applicables.

Certaines ont pourtant changé récemment, notamment sur les chaudières gaz ou l’ancienne attestation TVA.

Voici ce qu’il faut savoir en 2026 pour facturer juste et éviter les mauvaises surprises.

TVA travaux 2026 : les 3 taux à connaître

Pour des travaux dans un logement, trois taux peuvent s’appliquer :

Taux Dans quels cas ? 5,5 % Travaux de rénovation énergétique éligibles 10 % Travaux d’amélioration, d’entretien ou d’aménagement 20 % Construction neuve ou travaux exclus des taux réduits

Dans la majorité des cas, les taux réduits concernent les logements achevés depuis plus de deux ans, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

TVA à 20 % : les travaux concernés

Le taux normal de 20 % reste la règle pour plusieurs chantiers courants.

Cela concerne notamment :

la construction d’une maison neuve ;

un logement de moins de 2 ans ;

un agrandissement important ;

une surélévation ;

la création d’une piscine ;

les locaux commerciaux ou professionnels ;

certains équipements exclus des taux réduits.

Exemples concrets

Travaux TVA Maison neuve 20 % Véranda importante 20 % Piscine 20 % Local commercial 20 %

Chaudière gaz : ce qui a changé

C’est l’un des points les plus mal connus.

Depuis le 1er mars 2025, la fourniture et la pose d’une chaudière gaz ou fioul relèvent du taux de 20 %.

Beaucoup pensent encore bénéficier du 5,5 %. Ce n’est plus le cas.

TVA à 10 % : les travaux de rénovation classiques

Le taux de 10 % concerne la majorité des travaux d’amélioration ou de remise en état dans un logement ancien.

En clair : si vous rénovez sans construire du neuf, vous êtes souvent dans cette catégorie.

Travaux fréquemment à 10 %

peinture ;

pose de parquet ;

carrelage ;

rénovation de salle de bains ;

plomberie ;

remplacement d’équipements sanitaires ;

cuisine hors électroménager ;

portail ou clôture ;

petits travaux intérieurs.

Tableau pratique

Travaux TVA Peinture 10 % Salles de bains 10 % Cuisine 10 % Sol / parquet 10 % Clôture 10 %

Cas typique

Vous refaites une salle de bains dans une maison construite depuis 15 ans ?

Dans la plupart des cas, la TVA applicable sera 10 %.

TVA à 5,5 % : les travaux de rénovation énergétique

Le taux réduit de 5,5 % vise les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.

C’est souvent le taux le plus recherché, car il allège fortement la facture.

Travaux souvent concernés

isolation des combles ;

isolation des murs ;

remplacement de fenêtres performantes ;

pompe à chaleur éligible ;

chauffe-eau performant ;

ventilation performante ;

travaux induits directement liés à la rénovation énergétique.

Tableau pratique



Travaux TVA Isolation toiture 5,5 % Isolation murs 5,5 % Fenêtres performantes 5,5 % Pompe à chaleur 5,5 %

Exemple concret

Pour 20 000 € de travaux d’isolation :

à 20 % : 24 000 € TTC

à 5,5 % : 21 100 € TTC

Écart : 2 900 €

Logement de plus de 2 ans : pourquoi c’est décisif

C’est souvent le premier point à vérifier.

Si votre logement a été achevé depuis plus de deux ans, vous pouvez potentiellement bénéficier des taux réduits à 10 %ou 5,5 % selon les travaux.

S’il est plus récent, le 20 % s’applique généralement.

Beaucoup d’erreurs de devis viennent de là.

Depuis 2025 : plus besoin d’ancienne attestation TVA

Autre changement important.

Pendant des années, les entreprises demandaient au client une attestation spécifique pour appliquer le taux réduit.

Ce fonctionnement a évolué.

Depuis le 1er mars 2025, une mention sur le devis ou la facture suffit dans la majorité des cas.

Ce que doivent faire les entreprises

mettre à jour les modèles de devis ;

mettre à jour les factures ;

vérifier la date du logement ;

vérifier la nature exacte des travaux.

Les artisans qui utilisent encore d’anciens documents doivent corriger rapidement leurs process.

Si vous achetez vous-même les matériaux

C’est un cas fréquent.

Un particulier pense parfois acheter lui-même son carrelage ou sa cuisine pour économiser, puis demander le taux réduit sur l’ensemble.

En pratique :

les matériaux achetés directement restent souvent à 20 % ;

seule la pose facturée par l’entreprise peut relever d’un taux réduit.



Exemple

Poste TVA Carrelage acheté en magasin 20 % Pose par artisan 10 %

Tableau récapitulatif TVA travaux 2026

Situation TVA Maison neuve 20 % Piscine 20 % Extension importante 20 % Chaudière gaz neuve 20 % Peinture 10 % Salle de bains 10 % Cuisine 10 % Portail 10 % Isolation 5,5 % Fenêtres performantes 5,5 % Pompe à chaleur 5,5 %

Les 5 erreurs les plus fréquentes

1. Croire que tout logement ancien donne droit à 10 %

Faux. Tout dépend des travaux réalisés.

2. Penser que toutes les chaudières sont à 5,5 %

Faux. Les chaudières gaz et fioul neuves sont à 20 %.

3. Oublier l’âge du logement

Moins de 2 ans = souvent 20 %.

4. Acheter soi-même les matériaux sans vérifier

Le taux réduit ne suit pas automatiquement.

5. Faire un devis flou

Chaque ligne doit être claire : matériaux, main-d’œuvre, taux appliqué.

TVA travaux 2026 : ce qu’il faut retenir

20 % : neuf, extension, piscine, chaudière gaz neuve, travaux exclus ;

10 % : rénovation classique, entretien, amélioration ;

5,5 % : rénovation énergétique éligible ;

logement de plus de 2 ans souvent nécessaire ;

plus besoin d’ancienne attestation TVA ;

devis clair indispensable.

FAQ TVA travaux 2026

Quelle TVA pour refaire une salle de bains ?

Généralement 10 % dans un logement de plus de deux ans.

Quelle TVA pour des fenêtres neuves ?

Souvent 5,5 % si elles améliorent la performance énergétique.

Quelle TVA pour une pompe à chaleur ?

Le plus souvent 5,5 % sous conditions.

Quelle TVA pour une chaudière gaz ?

20 % pour la fourniture et la pose.

Faut-il encore une attestation TVA ?

Non. Une mention sur devis ou facture suffit désormais.

Puis-je cumuler TVA réduite et aides travaux ?

Oui, selon les dispositifs (MaPrimeRénov’, éco-PTZ, aides locales…).



