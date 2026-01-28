Morgan Malecotte  nommé directeur France du groupe Legrand

À la tête de Legrand France depuis le 2 janvier 2026, Morgan Malecotte pilotera les activités du groupe sur le marché français, au cœur de ses enjeux industriels, numériques et environnementaux.

Dans un communiqué publié le 27 janvier, le groupe Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a annoncé la nomination de Morgan Malecotte à la tête de ses activités en France. En poste depuis le 2 janvier 2026, il dirige Legrand France, qui compte près de 3 300 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, autour de deux campus, huit directions régionales et d’un siège basé à Limoges.

Legrand France s’appuie sur des savoir-faire industriels, allant des appareillages et solutions connectées à la gestion de l’énergie aux bornes de recharge pour véhicules électriques, tout en assurant la commercialisation des offres du groupe sur le marché français.

Dans le communiqué annonçant la nouvelle nomination, Legrand réaffirme son ambition : « bâtir un numérique plus sobre, conciliant continuité de service, performance et efficacité énergétique » dans un contexte d’essor des infrastructures de centres de données, qui représentent 25 % du chiffre d’affaires du groupe. Legrand a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros.

Une expérience nationale internationale dans le secteur du bâtiment

Avant de rejoindre le groupe Legrand, Morgan Malecotte occupait, depuis décembre 2022, le poste de CEO de Holcim Belgique, où il pilotait notamment la transformation du segment ciment vers le « Net Zero » et le développement de solutions de construction durables pour un périmètre de plus de 1 000 collaborateurs. Il a également travaillé au sein du groupe Arkema, en dirigeant la business unit « Construction & Consumer Adhesive » (Bostik) sur le marché français.

Fort d’un parcours industriel et commercial en France et à l’international, il bénéficie d’une connaissance approfondie des marchés du bâtiment. Une expertise en éco-conception, décarbonation et efficacité énergétique qui, souligne le groupe Legrand, « s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de Legrand à l’horizon 2030 ».

Morgan Malecotte, qui succède à David Descamps - désormais Directeur général de Cogelec - a exprimé sa satisfaction à l’occasion de sa prise de fonctions : « Rejoindre Legrand France à ce moment clé de son développement est une grande fierté. Je suis convaincu que notre capacité collective à conjuguer innovation, sobriété numérique, excellence industrielle et engagement environnemental nous permettra d’accompagner efficacement nos partenaires et clients vers des bâtiments toujours plus durables, connectés et performants. »

Par Nils Buchsbaum