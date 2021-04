ARISTON THERMO FRANCE

Ariston Thermo Group est une société internationale spécialisée dans le domaine de la fourniture de solutions performantes et renouvelables en matière de chauffage et de chauffage de l’eau.

En plaçant l’efficacité énergétique au coeur de sa stratégie de croissance, Ariston Thermo Group a l’ambition de faire du monde un lieu plus confortable et respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, plus de 40 % de ses investissements sont consacrés à la recherche et au développement de solutions utilisant l’énergie provenant de sources renouvelables.

En poursuivant depuis 90 ans sa vision de l’avenir fondée sur des valeurs d’excellence, de durabilité et d’intégrité, Ariston Thermo Group est devenu un acteur reconnu mondialement.

En 2018, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros et a vendu 8 millions de produits dans plus de 150 pays, avec 6 800 employés, 66 sociétés d’exploitations, 5 bureaux de représentation dans 40 pays, 27 sites de production dans 15 pays et 23 centres de compétences et de R&D dans 14 pays.

Ariston propose depuis 1930 des produits pour le bien-être et le confort de tous dans la maison, avec une présence unique et globale dans le domaine des systèmes de chauffage et de chauffage de l’eau : chauffe-eau électrique, chauffe-eau thermodynamique et des chaudières depuis février 2021 avec le lancement de la gamme Série One.

Les produits et les technologies d’Ariston offrent des performances optimales de la manière la plus efficace, ainsi qu’une durabilité sans compromis, même dans des conditions extrêmes.

Forte de son héritage italien, Ariston développe des produits au design soigné, toujours dotés de technologie de pointe pour une innovation durable, qui associent qualité, fiabilité et économies d’énergie afin de mettre l’efficacité énergétique à la portée de tous.

Tous les produits Ariston sont faciles à utiliser, à installer comme à entretenir, et répondent au niveau de confort demandé par chaque utilisateur. En faisant de la maison un lieu empli de joie et au confort permanent, Ariston permet à chacun de profiter pleinement de chaque moment personnel à la maison.

La mission d’Ariston est d’apporter un confort durable à tous, même lorsque cela semble impossible. Dans les environnements les plus difficiles, jusque dans les conditions les plus extrêmes, Ariston apporte du confort à chacun tout en gardant en vue les défis du futur.

Ariston se soucie de l’avenir en diffusant un comportement conscient avec des solutions intelligentes et durables, grâce à d’innovations constantes. Ariston se donne pour défi d’améliorer la qualité de ses produits et services afin de garantir des solutions à long terme, performantes et à faible consommation, respectant la planète.

Le savoir-faire d'Ariston :