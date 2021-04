DOERKEN SAS

Made in DOERKEN

DOERKEN est la filiale française du groupe allemand Dörken & Co. KG.

Nous parlons donc en qualité de fabricant de nos produits.

Vous disposez ainsi de produits innovants, de qualité constante, reconnus par les professionnels et les prescripteurs, fabriqués en Allemagne avec le soin et le respect que nous devons à nos Clients.

« Nous sommes une famille, une entreprise, et ensemble, nous sommes Dörken. »

Notre entreprise familiale, domiciliée à Herdecke dans l'ouest de l'Allemagne, vise l'innovation depuis plus de 125 ans.

Son savoir-faire et sa croissance continue s'inscrivent dans la durée et ont façonné Dörken GmbH & Co. KG pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui : une entreprise familiale qui intime sa vision de la qualité dans le bâtiment d'aujourd'hui et crée les marchés à venir et en concevant les innovations de demain.

En lien étroit avec vous.

Nos différents services sont composés de gens pouvant être contactés directement. C'est ainsi que tout acheteur, poseur ou utilisateur de produits DELTA®, partout dans le monde, est pour nous digne de la même attention.

Que ce soit par le conseil technique personnalisé, par une offre de qualité élevée, égale et constante, ou par un service de livraison rapide et fiable, les 600 employés du groupe Dörken visent votre satisfaction à tout moment.

Construire avec DELTA®, c'est faire le choix du long terme.

Prenez notre slogan "DELTA® protège les valeurs. Économise l’énergie. Procure le confort." à la lettre : nos solutions ont été éprouvées partout dans le monde, jusque dans les environnements les plus extrêmes. Pourquoi cette réussite ? Grâce à la qualité de la fabrication allemande, un process industriel tourné vers l'excellence et un service irréprochable.

Made in Germany – plus qu'une simple étiquette.

Dans nos usines situées à Herdecke et Hagen, parmi les plus modernes d'Europe, nous avons mis au point les produits de protection les plus qualitatifs.

Mais avec DELTA®, vous n'optez pas uniquement pour les meilleurs produits, vous faites le choix de la fiabilité, la longévité, le service et l'innovation constante issue de notre laboratoire interne. Nous concevons et fabriquons depuis plus de 50 ans des membranes pour la toiture, la façade, les fondations avec comme objectif la qualité globale de notre offre.



Le savoir-faire de DOERKEN :