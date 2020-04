JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING

Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning a été créée le 1er octobre 2015 en tant que coentreprise entre Hitachi Appliances, Inc. (maintenant Hitachi Global Life Solutions, Inc.) et Johnson Controls, Inc. Hitachi Appliances a créé et contribué ses activités de climatisation à la coentreprise. Johnson Controls a acquis une participation de 60% dans l'activité détenue et Hitachi Global Life Solutions, Inc. continue d'être actionnaire à 40% de cette entreprise.

Avec cette joint-venture, deux cultures et histoires riches et centenaires se sont réunies pour créer une nouvelle entreprise passionnante, au service de nos clients combinés avec le portefeuille de produits le plus diversifié de l'industrie de la climatisation.