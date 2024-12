Augmentez la productivité de vos techniciens avec l’application Codial Mobile Interventions

Imaginez des techniciens parfaitement autonomes sur le terrain, équipés d’une solution mobile qui simplifie leur quotidien et accélère vos processus. Codial Mobile Interventions n’est pas une simple application : c’est un outil puissant, conçu pour transformer la gestion de vos interventions en un véritable atout de productivité et de satisfaction client.

Dites adieu au papier, adoptez l’efficacité numérique

Avec l’application mobile Interventions, vos techniciens disposent de tout ce dont ils ont besoin, directement sur leur smartphone ou tablette. Plus besoin de gérer des piles de documents ou de perdre du temps avec des ressaisies fastidieuses.

Ce qu’ils peuvent faire, où qu’ils soient :

Consulter leur planning en temps réel et accéder à la liste des interventions attribuées.

et accéder à la liste des interventions attribuées. Se rendre rapidement chez vos clients grâce au GPS intégré et les contacter d’un simple clic.

et les contacter d’un simple clic. Gérer leurs interventions en toute simplicité : ajouter des articles, rédiger des notes, saisir les heures et frais, intégrer des photos et documents, générer des rapports d’intervention personnalisés et Cerfa.

: ajouter des articles, rédiger des notes, saisir les heures et frais, intégrer des photos et documents, générer des rapports d’intervention personnalisés et Cerfa. Obtenir la signature des clients directement sur l’application et leur envoyer le rapport final par e-mail.

et leur envoyer le rapport final par e-mail. Créer des devis sur place et les faire signer immédiatement, pour accélérer le processus de décision.

et les faire signer immédiatement, pour accélérer le processus de décision. Créer et planifier de nouvelles interventions sans passer par le bureau.

Même en mode hors connexion, l’application continue de fonctionner. Une fois reconnectée, elle synchronise toutes les données avec le logiciel de gestion Bâtiment Codial pour une gestion centralisée impeccable.

Des avantages qui font la différence pour votre équipe et votre entreprise

1. Gagnez un temps précieux

Imaginez vos techniciens toujours à jour, armés d’informations en temps réel pour travailler sans accroc. Grâce à Codial Mobile Interventions :

Fini les délais et les erreurs : tout est transmis instantanément, sans confusion.

: tout est transmis instantanément, sans confusion. Un historique accessible en un clic : retrouvez facilement les informations essentielles par client ou numéro de série.

: retrouvez facilement les informations essentielles par client ou numéro de série. Plus besoin de ressaisies chronophages : ce qui est saisi sur le terrain est directement intégré au système central.

: ce qui est saisi sur le terrain est directement intégré au système central. Une organisation sans faille : chaque technicien sait exactement quoi faire, où et quand.

2. Une information fiable, dès la première intervention

Vos techniciens n’ont pas besoin d’improviser, ils agissent avec précision et efficacité :

Ils savent immédiatement si le matériel est sous garantie ou couvert par un contrat, évitant les mauvaises surprises.

Un descriptif clair des pannes leur permet de résoudre les problèmes dès le premier passage.

Grâce à la saisie des heures passées sur site, vous obtenez une vision claire et précise de la rentabilité de chaque intervention.

3. Une expérience utilisateur pensée pour l’efficacité

Donnez à vos équipes un outil qu’elles vont réellement aimer utiliser :

Une interface intuitive qui se maîtrise en un clin d’œil, même pour les moins technophiles.

qui se maîtrise en un clin d’œil, même pour les moins technophiles. Une gestion sécurisée des accès : vous contrôlez qui peut faire quoi, en toute sérénité.

: vous contrôlez qui peut faire quoi, en toute sérénité. Des rapports sur mesure : inspections, mesures ou points de contrôle, tout s’adapte à vos besoins spécifiques.

Pourquoi choisir l’application mobile Codial Interventions ?

Une solution 100 % native et parfaitement intégrée

Avec Codial Mobile Interventions, tout fonctionne en parfaite harmonie. Conçue avec le même moteur que le logiciel de gestion Codial, cette application :

S’intègre parfaitement à vos outils existants , comme le Planning ou le Centre d’Actions, pour une synchronisation immédiate.

, comme le Planning ou le Centre d’Actions, pour une synchronisation immédiate. Vous garantit une expérience utilisateur fluide et intuitive, bien au-delà des solutions tierces.

Un environnement de travail unifié, sans perte de temps ni doublons, pour une efficacité optimale.

Un investissement qui augmente votre rentabilité

Conçue pour les TPE et PME, l’application propose un tarif accessible tout en offrant un retour sur investissement incomparable :

Gagnez des heures précieuses grâce à une gestion simplifiée des interventions.

grâce à une gestion simplifiée des interventions. Réduisez les erreurs et les ressaisies, libérant du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Une gestion complète et sans compromis

De la création d’une intervention à son suivi, Codial Mobile Interventions couvre tous vos besoins :

Génération automatique de documents réglementaires comme les CERFA.

Mise à jour en temps réel des données.

Accès instantané à tous les détails essentiels, du diagnostic aux garanties.

Un outil indispensable pour transformer votre gestion des interventions

Avec Codial Mobile Interventions, vous simplifiez le quotidien de vos techniciens et améliorez l’efficacité de votre entreprise :

Moins de stress pour vos équipes grâce à des outils clairs et intuitifs.

pour vos équipes grâce à des outils clairs et intuitifs. Moins d’erreurs grâce à des données fiables et synchronisées en temps réel.

grâce à des données fiables et synchronisées en temps réel. Plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte : vos clients et vos projets.

Passez à l’action dès aujourd’hui : équipez vos techniciens de l’appli mobile Interventions et découvrez une nouvelle façon de travailler, plus efficace et plus sereine.