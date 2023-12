Appli. mobile saisie horaire : saisissez vos heures et vos frais directement

L'application mobile "Saisie horaire" est conçue pour les entreprises cherchant à optimiser l'enregistrement des temps et frais engagés. Elle permet aux employés itinérants et aux chefs de chantier d’enregistrer les temps passés et les frais pour chaque commande, chantier ou intervention.

Grâce à la mise à jour en temps réel, fini l'attente et la double saisie fastidieuse des heures et frais.

Les fonctionnalités

Affectez les heures d'un salarié à une commande client, une intervention ou un chantier,

Saisissez les frais liés (ex. : prime de panier, frais de péage, indemnité km, ...). Si besoin, affectez-les à un document ou chantier spécifique.

Gagnez du temps et évitez les erreurs en dupliquant les saisies à d'autres salariés, équipements sur un ou plusieurs jours.

Saisissez rapidement grâce à la prise en compte des éléments déjà saisis au planning.

Synchronisez partiellement ou totalement !

Visualisez facilement les saisies et les synchronisations via les pictogrammes de couleurs.

Puisque chaque entreprise a ses spécificités, des options sont disponibles pour faciliter et personnaliser les saisies :

Horaires adaptés : Les heures disponibles pour chaque salarié sont basées sur les paramètres de leur profil. Ainsi, des horaires de travail différents comme journée continue ou demi-journée peuvent être configurés.

Types d'heures personnalisés : Les types d'heures pour chaque opération (ex. main-d'œuvre pose, temps de trajet, main-d'œuvre dépose...) et les divers types de frais peuvent être ajustés via les paramètres.

Gestion des droits : vous décidez qui peut saisir les heures pour autrui. Ainsi, le chef de chantier peut saisir pour toute l'équipe, tandis qu'un technicien indépendant ne peut enregistrer que pour lui-même.

Avec la présaisie, le calcul automatique du temps passé et les fonctionnalités de duplication, la saisie horaire et des frais s'effectue en un clin d'œil.

Si vous avez besoin de justifications, vous pouvez toujours ajouter des commentaires pour expliquer certains éléments.

En enregistrant minutieusement vos heures et frais, vous pouvez analyser plus efficacement vos chantiers, vous permettant de mettre en place des mesures pour améliorer vos marges et donc augmenter votre rentabilité.

Les plus de l’application CodialMobile Saisie horaire

Une saisie rapide grâce à la duplication et aux présaisies

Application mobile native

Les applications CodialMobile sont conçues sur le même moteur de développement que Codial et utilisent les mêmes bases. Les changements structurels apportés au logiciel se reflètent immédiatement dans les applications mobiles. Les autres modules Codial comme le Planning sont parfaitement intégrés, proposant une expérience optimale. L’utilisation de solutions tierces (d’autres éditeurs qui viennent se connecter avec leurs applis) ne sera jamais aussi puissante qu’une solution native.