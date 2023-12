Centre d'actions/CRM : suivez vos demandes externes et internes

Face aux nombreuses sollicitations par email, papier et téléphone, maintenir une efficacité à la fois commerciale et technique est un défi complexe. Afin de rendre l'information accessible à tous, la transmettre, connaître les tâches à accomplir et les organiser, Codial propose une solution de travail collaboratif, idéale pour les PME.

Outre son efficacité, elle permet de garder les traces des appels et échanges, même en cas d'absence de la personne concernée.

Principales fonctionnalités

Tableau de bord CRM : Le CRM réunit sur une interface les clients à rappeler avec les détails des appels, les tickets ouverts, les tâches en attente, les relances d'articles, la création de campagnes commerciales, le suivi des devis, les objectifs commerciaux et les notes.

: Le CRM réunit sur une interface les clients à rappeler avec les détails des appels, les tickets ouverts, les tâches en attente, les relances d'articles, la création de campagnes commerciales, le suivi des devis, les objectifs commerciaux et les notes. Centre d'Actions intégré : Enregistrez et traitez les demandes commerciales et techniques, attribuez-les aux personnes concernées, et effectuez diverses actions depuis n'importe quel écran.

: Enregistrez et traitez les demandes commerciales et techniques, attribuez-les aux personnes concernées, et effectuez diverses actions depuis n'importe quel écran. Centre d'Appels puissant et efficace : Simplifiez les rappels client en accédant à toutes les informations nécessaires en double-cliquant sur la ligne du client. Consultez les informations de l'appel, les détails du client, les documents liés et l'encours financier.

: Simplifiez les rappels client en accédant à toutes les informations nécessaires en double-cliquant sur la ligne du client. Consultez les informations de l'appel, les détails du client, les documents liés et l'encours financier. Suivi de devis optimisé : Retrouvez facilement les devis à relancer en fonction de divers critères. Personnalisez les colonnes affichées pour améliorer l'efficacité et les statistiques pour suivre le taux de conversion et établir un CA prévisionnel.

: Retrouvez facilement les devis à relancer en fonction de divers critères. Personnalisez les colonnes affichées pour améliorer l'efficacité et les statistiques pour suivre le taux de conversion et établir un CA prévisionnel. Augmentation du CA par relance client : Maximisez les ventes d'articles périssables en listant les articles proches de la date de péremption, en vérifiant la disponibilité en stock, en créant des appels pour les rappels, et en affectant des statuts pour le suivi.

: Maximisez les ventes d'articles périssables en listant les articles proches de la date de péremption, en vérifiant la disponibilité en stock, en créant des appels pour les rappels, et en affectant des statuts pour le suivi. Accès aux demandes et tâches en déplacement : Utilisez les applications CodialMobile pour accéder à vos appels et tâches, gérer les urgences, consulter l'historique des échanges et clôturer ou transférer des tickets.

En unifiant les communications, le CRM vous permet de gagner en efficacité tout en conservant une traçabilité complète des interactions. Cela favorise l'optimisation des opérations commerciales et internes, et renforce la satisfaction client.