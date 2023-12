Appli. mobile Business : un outil commercial complet sur téléphone et tablettes Android

Vous êtes chef d’entreprise ou responsable commercial et vous recherchez une solution mobile pour gérer la relation commerciale avec vos clients et prospects ? Codial Saitec a la solution : Codial mobile Business, l’application pour gérer votre portefeuille client et vos ventes lors de vos déplacements, mais aussi pour valider vos livraisons.

Conçue spécialement pour les smartphones et tablettes Android, l’application Business répond aux besoins des commerciaux et livreurs en leur offrant une solution complète pour gérer efficacement leur activité en mobilité.

Gestion des Prospects et des Clients

La gestion des prospects et des clients est simplifiée pour les commerciaux. Ils peuvent localiser et contacter leurs clients et prospects et même en créer de nouveaux.

La gestion des contacts offre la possibilité d'ajouter ou de modifier en temps réel les coordonnées spécifiques de chaque interlocuteur, qu'il s'agisse d'un acheteur, d'un dirigeant, d'un comptable, etc.

Documents de Vente

Vous avez accès à l'ensemble des documents en cours : devis, commandes, bons de livraison… Mais vous pouvez aussi créer de toute pièce un nouveau devis directement, valider une commande et transférer en bon de livraison.

Les documents associés dans la GED sont facilement accessibles, et des photos peuvent être ajoutées au dossier commercial.

Vous allez gagner en réactivité et augmenter votre taux de transformation grâce à l'envoi des documents par email et la possibilité de faire signer le client directement. Le bureau est informé en temps réel et peut donc procéder à l’exécution au plus vite. Vos clients vont vraiment apprécier votre réactivité !

Suivi des Devis

L'application Business répertorie tous les devis en cours, offrant plusieurs options pour les retrouver et les relancer aisément. La gestion commerciale est totalement accessible : commentaires, taux de réussite, prochains rendez-vous, dates de relance, dates de signature prévisionnelles, etc.

Base d'Articles

Codial Mobile Business est connecté à votre base d'articles. Elle fournit un accès à une multitude d'informations pour répondre aux demandes des clients, notamment les conditionnements proposés, les tarifs (standards, par catégorie, quantitatifs, spécifiques), et les stocks (actuels et à terme) pour chaque agence et établissement de stock.

Il n’est plus nécessaire d’appeler le bureau, vous avez l’information en temps réel !

La relation client est toujours à portée de main

Les commerciaux peuvent accéder à leurs appels et demandes en attente depuis l'application mobile. Ils peuvent traiter ces demandes à distance et distinguer les cas urgents. L'historique des échanges avec le client facilite la réponse.

Accès au Planning

Les rendez-vous planifiés sont visualisables, et de nouveaux rendez-vous peuvent être ajoutés. Un code couleur personnalisé permet de différencier les types de rendez-vous.

Et bien plus encore !

En bref grâce à l’application : améliorez votre taux de transformation et gagnez du temps commercial !