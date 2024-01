Contrats : créez, facturez et renouvelez vos contrats facilement

Vous gérez des contrats et vous recherchez une solution fiable pour les mettre en place, les exécuter, les facturer et le renouveler ? Le module Contrats de chez Codial est complet et spécialement conçu pour vous faire gagner du temps et assurer votre rentabilité.

Rédigez, exécutez, suivez et facturez vos contrats

Le module « Contrats » offre de nombreuses fonctionnalités pour gérer simplement vos contrats de A à Z. La création, le suivi, la facturation et le renouvellement de contrats sont facilités grâce à de nombreux outils qui font la différence :

Bibliothèque personnalisée de modèles de contrats et de lettres.

Périmètre contractuel dérivé d’un modèle, mais personnalisable pour chaque client (équipements, durée, prix).

Possibilité de créer des contrats centralisateurs pour regrouper plusieurs contrats d'un même client.

Lettres d’avertissements avant interventions

Génération de bons d'interventions liés aux contrats (nécessite extension SAV/Interventions).

Gestion des consommations par contrat

Outils de suivi du cycle de vie des contrats pour voir les opérations à effectuer prochainement (exécution, facturation, renouvellement…)

Facturation des contrats selon différentes méthodes : forfaitaire, basée sur des points, à l'incident, à la copie (kit ou coût).

Choix des éléments facturables pour le préventif et le curatif : pièces (avec gestion des exceptions), déplacements, consommables, main-d'œuvre.

Outils d’analyse et de suivi de rentabilité des contrats (ensemble de l’activité ou par contrat individuel).

Définition d'un montant ou d'un coefficient de majoration lors du renouvellement.



Ce module de gestion de contrats peut être utilisé de manière autonome ou en synergie avec d'autres extensions et modules, tels que l'extension SAV/Maintenance pour les bons d'interventions, le module Planning de ressources pour la planification des interventions et le module Syndic pour la gestion des bâtiments et des contacts. Quelle que soit la configuration, le module "Contrats" offre une solution complète et efficace pour optimiser et automatiser la gestion contractuelle.