Appli. mobile Live Pilot : pilotez votre activité commerciale et vos statistiques à distance

Vous êtes chef d’entreprise ou responsable commercial et vous recherchez une solution qui tienne dans votre poche pour piloter votre activité ? Codial Saitec a la solution et propose Codial mobile LivePilot pour suivre vos statistiques et indicateurs clés à distance.

Application mobile LivePilot

Que vous soyez chef d'entreprise, commercial ou responsable de service, si vous recherchez une solution pour surveiller à distance vos statistiques et indicateurs afin de piloter efficacement votre entreprise, découvrez dès maintenant l'application mobile LivePilot. Elle vous permet d'accéder à un tableau de bord personnalisé pour rester informé où que vous soyez.

Fonctionnalités principales

Personnalisez vos statistiques en sélectionnant les blocs que vous souhaitez afficher sur votre tableau de bord.

Paramétrage flexible : Adaptez les statistiques pour afficher uniquement les informations pertinentes (période, commercial, agence, etc.).

Ordre personnalisé : Organisez l'ordre d'affichage selon vos préférences, avec vos statistiques importantes en tête.

Navigation intuitive : Naviguez facilement en faisant défiler vos statistiques.

Personnalisation avancée

Pour vous assurer que l'application soit en adéquation avec vos habitudes et simple d'utilisation, vous pouvez dupliquer les blocs en appliquant différents paramètres (par exemple, période, commercial, agence, etc.). Vous pouvez aussi les renommer à votre convenance. Tout est très simple et très intuitif !

Une multitude de blocs statistiques

Puisque l'application cible les chefs d'entreprise et les responsables commerciaux, une variété de statistiques est à votre disposition, notamment ce qui est lié aux :

Chiffre d'Affaires

Devis

Commandes

Livraisons

Factures

Clients

Et bien plus encore !

Gestion des accès

Certaines données sensibles (marges, performances…) ne doivent pas être accessibles à tous, c’est pourquoi le LivePilot offre la possibilité de restreindre l'accès à certaines statistiques depuis Codial.

Les utilisateurs ne peuvent donc ajouter que les blocs autorisés en amont, garantissant ainsi un accès contrôlé aux données.

Les plus des applications CodialMobile Business et LivePilot

Application mobile native

Les applications CodialMobile sont conçues par les mêmes équipes responsables du développement du logiciel de gestion Codial. Les changements structurels apportés au logiciel se reflètent immédiatement dans les applications mobiles et sont parfaitement intégrés pour une expérience optimale. À long terme, cette approche garantit la pérennité et la stabilité de la solution, contrairement à l'utilisation d'une solution tierce qui pourrait cesser d'être mise à jour ou perdre en efficacité.