Solution de GMAO : gestion de la maintenance de vos équipements et véhicules

Si vous gérez un parc de machines et/ou de véhicules nécessitant un entretien régulier et que vous recherchez une solution pour suivre sa maintenance, le module Codial de GMAO est certainement l’outil qu’il vous faut. C’est la solution pour créer une base de connaissances, organiser et planifier ses opérations de maintenance et d'entretien.

Principales fonctionnalités :

Fiches détaillées des équipements : Créez des fiches détaillées pour chaque matériel en utilisant des champs spécifiques et des méthodes de classification normalisées.

Base de connaissances des pannes : Enregistrez les codes et noms de pannes, ainsi que des descriptions complètes et les solutions associées pour résoudre efficacement les problèmes. Si le problème revient, l'équipe maintenance aura immédiatement la solution.

Modèles d'entretiens cycliques : Élaborez des modèles d'entretiens cycliques assignables à plusieurs matériels (ex. : vidange pour les automobiles). Définissez le type d'entretien, les intervalles d'intervention, les techniciens responsables et les ressources nécessaires.

Opérations de maintenance curative : Créez des documents pour organiser les réparations internes ou externes en spécifiant les techniciens internes, les prestataires, les pièces, les temps de travail et les frais associés.

Affichage des opérations d'entretien : Visualisez et générez les opérations d'entretien cycliques et prévisionnelles sur un écran, facilitant la planification et la création des bons d'interventions.

Fiches complètes des équipements : Disposez d'informations normalisées pour chaque matériel, y compris la marque, le modèle, le numéro de série, les heures de fonctionnement, les coûts, et plus encore. Personnalisez les champs grâce aux fiches personnalisées.



Les plus du module de GMAO Codial