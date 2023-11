CodialWeb Bâtiment : la solution de gestion web

Gestion des familles, articles et des ouvrages

Personnalisation de champs.

Calcul des prix en utilisant des coefficients.

Gestion des stocks.

Structure multiniveau pour organiser les documents en chapitres, titres et sous-titres.

Gestion des frais.

Analyse de la marge.

Outil de métré simplifié

Gestion électronique de documents (GED) pour enregistrer et envoyer des documents liés.

Suivi commercial des devis

Factures d'acomptes et de situations.

Gestion de la retenue de garantie et des cautions.

États d'impression standard personnalisables.

Ajout d'articles depuis Tarifeo et envoi de commandes fournisseurs vers Tariféo

Lien vers Batiprix

