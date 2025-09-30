Bardage Solid Plus 2730 : design effet faux claire-voie
Grâce à ses lignes élégantes et son relief prononcé, ce nouveau bardage PVC apporte du caractère aux façades, tout en s’intégrant harmonieusement à différents styles d’habitat, du plus traditionnel au plus design.
Effet faux claire-voie donné grâce à la languette gris anthracite, pour un toucher et un visuel réalistes. Contrairement au bois naturel, notre bardage PVC faux claire-voie reproduit fidèlement l’aspect du bois sans ses contraintes d’entretien.
Labels et certifications (détail) :
- PVC garantie 10 ans suivant coloris
- 100% recyclable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Largeur : 200 mm
Longueur : 4,00 m
Pose verticale
Nombreux accessoires de finition pour un résultat impeccable dans les moindres détails.
9 teintes plaxées, du bois clair aux nuances plus profondes et sophistiquées
Nombre de ml par m² : 5
Traitement anti-UV et une résistance accrue aux intempéries. Ne grise pas, ne se fendille pas et ne nécessite ni lasure ni peinture, donc peu d’entretien.
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
- Tertiaire
Deceuninck France développe la production de profilés PVC co-extrudés à Roye
La coextrusion est un atout et représente un enjeu majeur pour le PVC recyclé. Ce procédé innovant permet de fabriquer des profilés constitués quasi de moitié (42%) de matières recyclées et de matières...
Deceuninck fenêtres : Linktrusion - Zendow#neo
Découvrez la technologie révolutionnaire Linktrusion dans la nouvelle série de portes et fenêtres Deceuninck zendow#neo.