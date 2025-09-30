ConnexionS'abonner
Bardage Solid Plus 2730 : design effet faux claire-voie

DECEUNINCK SAS
Grâce à ses lignes élégantes et son relief prononcé, ce nouveau bardage PVC apporte du caractère aux façades, tout en s’intégrant harmonieusement à différents styles d’habitat, du plus traditionnel au plus design.

Effet faux claire-voie donné grâce à la languette gris anthracite, pour un toucher et un visuel réalistes. Contrairement au bois naturel, notre bardage PVC faux claire-voie reproduit fidèlement l’aspect du bois sans ses contraintes d’entretien.

Labels et certifications (détail) :

  • PVC garantie 10 ans suivant coloris
  • 100% recyclable 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur : 200 mm
Longueur : 4,00 m
Pose verticale
Nombreux accessoires de finition pour un résultat impeccable dans les moindres détails.
9 teintes plaxées, du bois clair aux nuances plus profondes et sophistiquées
Nombre de ml par m² : 5
Traitement anti-UV et une résistance accrue aux intempéries. Ne grise pas, ne se fendille pas et ne nécessite ni lasure ni peinture, donc peu d’entretien.

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
  • Tertiaire
DECEUNINCK SAS - Batiweb

DECEUNINCK conçoit et fabrique (extrusion) des gammes de profilés PVC et composites pour...

ZONE INDUSTRIELLE - IMPASSE DES BLEUETS
80700 ROYE
France

Plus d'informations


