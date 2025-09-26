Planchette de sous-face P 150 pré-percée
Le profil PVC P 150 offre de nombreuses solutions techniques et esthétiques pour tout projet.
Des accessoires variés assurent une finition impeccable, même dans les zones complexes. Sa largeur, sa longueur de 4.00 m et le conditionnement par paquet de 5 longueurs permettent une meilleure maniabilité et facilitent le transport.
Matériaux (détail) :
- PVC alvéolaire
Labels et certifications (détail) :
- PVC garantie 10 ans suivant coloris
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Largeur = 300 mm
Epaisseur = 10 mm
Disponible en longueur de 4 m ou 6 m suivant coloris
5 coloris disponibles
Nombre de ml par m² = 3.33
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
- Tertiaire
Bardage double clin structuré en PVC cellulaire 300 mm pour murs extérieurs P1024
Le bardage PVC P 1024 constitue un revêtement pour murs extérieurs offrant un bon rapport qualité prix et une parfaite intégration dans tous les types de constructions. Ce bardage...
Bardage clin structuré PVC 167 mm pour murs extérieurs P 1036
DECEUNINCK propose le bardage clin structuré en PVC disponible sous la référence P 1036 : un matériau à la fois robuste et esthétique particulièrement pensé...
Bardage premium PVC à jonction invisible P 2730
Le bardage P 2730 désigne un revêtement de façade PVC premium au design intemporel qui s’adapte à tous les types d’isolants en ITE. L'esthétique est caractérisée...
Système innovant de pose de terrasse composite Twinson Click
Twinson Click est un système ingénieux et innovant permettant la pose simplifiée de toutes les terrasses composites, quelles que soient leurs formes. Le twinson Click regroupe des...
Coffre de volet roulant bloc baie PVC Storbox 2.0
Storbox 2.0 est un coffre de volet roulant révolutionnaire, pensé par et pour les professionnels de la menuiserie et de la fermeture. Méthode de fabrication, assemblage, design, pose,...
iSlide#neo ThermoFibra : la baie coulissante composite qui allie la performance au design
Le coulissant composite iSlide#neo ThermoFibra de Deceuninck allie avec brio le design de l'aluminium et les performances thermiques du PVC. Avec le coulissant iSlide#neo, Deceuninck pousse très...
Lame de terrasse composite Twinson Majestic Massive Pro P9369
Twinson Majestic Massive Pro, un revêtement de sol confortable "pieds nus". La lame de terrasse composite Twinson Majestic Massive Pro est une lame coextrudée, elle est revêtue...
ELEGANT : gamme de profilés de fenêtres PVC composite
Elegant est l'ultime concept de fenêtre. Design, technologie et éco-responsabilité sont les maîtres mots de cette innovation. La gamme se compose de deux designs d'ouvrants,...
Fenêtre composite à haut rendement énergétique Zendow#neo ThermoFibra
La fenêtre Zendow#neo ThermoFibra de Deceuninck est une menuiserie composite, à haut rendement énergétique. L'ouvrant, de 82 mm, possède un renforcement avec de la...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Deceuninck France développe la production de profilés PVC co-extrudés à Roye
La coextrusion est un atout et représente un enjeu majeur pour le PVC recyclé. Ce procédé innovant permet de fabriquer des profilés constitués quasi de moitié (42%) de matières recyclées et de matières...
Deceuninck fenêtres : Linktrusion - Zendow#neo
Découvrez la technologie révolutionnaire Linktrusion dans la nouvelle série de portes et fenêtres Deceuninck zendow#neo.