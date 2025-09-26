Planchette de sous-face P 150 pré-percée

Le profil PVC P 150 offre de nombreuses solutions techniques et esthétiques pour tout projet.

Des accessoires variés assurent une finition impeccable, même dans les zones complexes. Sa largeur, sa longueur de 4.00 m et le conditionnement par paquet de 5 longueurs permettent une meilleure maniabilité et facilitent le transport.

Matériaux (détail) :

PVC alvéolaire

Labels et certifications (détail) :