Planchette de sous-face P 150 pré-percée

DECEUNINCK SAS
Le profil PVC P 150 offre de nombreuses solutions techniques et esthétiques pour tout projet.

Des accessoires variés assurent une finition impeccable, même dans les zones complexes. Sa largeur, sa longueur de 4.00 m et le conditionnement par paquet de 5 longueurs permettent une meilleure maniabilité et facilitent le transport.

Matériaux (détail) :

  • PVC alvéolaire

Labels et certifications (détail) :

  • PVC garantie 10 ans suivant coloris

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur = 300 mm
Epaisseur = 10 mm
Disponible en longueur de 4 m ou 6 m suivant coloris
5 coloris disponibles
Nombre de ml par m² = 3.33

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
  • Tertiaire
DECEUNINCK SAS - Batiweb

DECEUNINCK conçoit et fabrique (extrusion) des gammes de profilés PVC et composites pour...

ZONE INDUSTRIELLE - IMPASSE DES BLEUETS
80700 ROYE
France

Plus d'informations


