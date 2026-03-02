CERA Grip, la solution antidérapante invisible pour sols en céramique

La solution antidérapante invisible pour sols en céramique :

CERA Grip transforme les sols mouillés et glissants en surfaces antidérapantes sans modifier leur aspect. L’application est simple : après avoir nettoyé le carrelage, il suffit de pulvériser le produit (spray ou pulvérisateur à pression), de laisser agir entre 30 et 45 minutes, puis de rincer abondamment sans frotter avant de sécher le sol avec une raclette de sol ou aspirateur à liquides. Le traitement est immédiatement efficace et les surfaces sont praticables, même pieds nus.

Respectueux de l’environnement,

CERA Grip est entièrement biodégradable, sans solvants dangereux ni produits chimiques toxiques, et sa formule unique limite la prolifération des bactéries.

Principe

Les molécules de titane se fixent durablement sur le carrelage, offrant un effet antidérapant tout en protégeant la surface, avec un résultat final invisible sans altérer son aspect original. Sur des carrelages foncés, un très léger voile pourrait apparaître.

Durée d’efficacité

La durée d’efficacité est de 1 à 2 ans suivant le trafic et le traitement peut être renouvelé facilement en suivant les mêmes instructions.

Pour un résultat optimal, il est recommandé de nettoyer régulièrement le sol avec un dégraissant sans savon. CERA Grip agit rapidement, ne dégage aucune vapeur chimique, protège le carrelage et reste facile à entretenir.