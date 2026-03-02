CERA Grip, la solution antidérapante invisible pour sols en céramique
La solution antidérapante invisible pour sols en céramique :
CERA Grip transforme les sols mouillés et glissants en surfaces antidérapantes sans modifier leur aspect. L’application est simple : après avoir nettoyé le carrelage, il suffit de pulvériser le produit (spray ou pulvérisateur à pression), de laisser agir entre 30 et 45 minutes, puis de rincer abondamment sans frotter avant de sécher le sol avec une raclette de sol ou aspirateur à liquides. Le traitement est immédiatement efficace et les surfaces sont praticables, même pieds nus.
Respectueux de l’environnement,
CERA Grip est entièrement biodégradable, sans solvants dangereux ni produits chimiques toxiques, et sa formule unique limite la prolifération des bactéries.
Principe
Les molécules de titane se fixent durablement sur le carrelage, offrant un effet antidérapant tout en protégeant la surface, avec un résultat final invisible sans altérer son aspect original. Sur des carrelages foncés, un très léger voile pourrait apparaître.
Durée d’efficacité
La durée d’efficacité est de 1 à 2 ans suivant le trafic et le traitement peut être renouvelé facilement en suivant les mêmes instructions.
Pour un résultat optimal, il est recommandé de nettoyer régulièrement le sol avec un dégraissant sans savon. CERA Grip agit rapidement, ne dégage aucune vapeur chimique, protège le carrelage et reste facile à entretenir.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Réf.9091 : 100ml : 1-2m² / Réf.9092 : 500ml : 5-6m²/Réf.9093 : 5L : 50-60m²
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Couteau de solier "Narwal®"
Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Fermeture par molette. Emplacement de lame...
Couteau "Delphin®" Poli
Changement de lame simple rapide avec ouverture du couteau par molette. Pour couper les revêtements de sols même épais en toute sécurité grâce au serrage de lame...
Lasermètre "RLM-60"
Lasermètre simple et précis, avec l'ensemble des fonctionnalités de mesure, même Pytagore pour les hauteurs de façade. Le plus efficace. Laser point rouge La...
Colles sèches "Romtack-plinthes" standard
Plus besoin de colle de contact à appliquer au pinceau ! Pour l'encollage des appuis PVC. Pour l'encollage des profilés de réduction Ref 1760. Colle sèche sans...
Scie arasante "SDP-1300"
Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ainsi que les lambris. Cette machine, équipée d'un puissant...
Styrom "All-inclusive" table de coupe ITE
La table de découpe de polystyrène ITE la plus complète du marché. Permet de réaliser des découpes techniques au fil chauffant. Coupe droite, oblique,...
Pistolet chauffant "Polycut"
Permet une coupe chauffante de précision du polystyrène ITE (arrondis, creux, …).
Déport de volet «DV-170»
Le déport de volet est un dispositif conçu pour recréer une fixation solide et fiable pour les volets et portes-volets, en utilisant la fixation d’origine. Ce système...
Chariot de soudure Leister "Unifloor 500"
Chariot autotracté, nouvelle génération. Pour souder tous les types de sols, PVC, PUR, antistatiques, ainsi que les sols naturels comme le LINOLEUM. Contrôle automatique...